Boljka životarenja na kulturi

Film Riana Johnsona nastavak je njegovog whodunita ‘Knives Out’ iz 2019. u kojem nas je upoznao sa svojim ekscentričnim junakom, detektivom Benoitom Blancom, južnjačkom gay džentlmenom neobičnog naglaska koji se po ekstravaganciji i britkom umu može s lakoćom nositi s dvostrukim brkom Herculea Poirota. Dakle, skupina bezobrazno bogatih pojedinaca putuje na otok s kojeg nema povratka u filmu koji žestoko satirizira njihovu ispraznost koju pokušavaju kamuflirati novcem. Johnson je naslov filma, naravno, posudio iz pjesme The Beatlesa i jasna je asocijacija na nešto što djeluje slojevito i kompleksno, ali zapravo je prozirno pa mu je srž lagano uočiti izvana. To je jasno i ključ čitanja “Glass Oniona”, što je više puta i eksplicitno naglašeno u scenariju, no činjenica je da je Johnosn u nastavku uspio kvalitetno nadograditi temelje koje je postavio u prvom filmu. Ravno do dna