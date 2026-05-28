Kvantna fizika u kistu
Umjetnost susreće znanost: Matematička turbulencija u Van Goghovu “Zvjezdanom nebu”
Remek-djelo Vincenta van Gogha iz 1889. godine, “Zvjezdano nebo”, slavno je po svom ritmičnom pokretu i gustim nanosima boje. Međutim, nova TED-ED lekcija Natalye St. Clair i Avija Ofera otkriva da slika skriva i duboku znanstvenu točnost. Van Gogh je u kovitlacima neba vizualno prikazao turbulenciju – jedan od najsloženijih i najzagonetnijih fenomena u fizici fluida. Njegov prikaz ovog fluidnog kretanja toliko je precizan da parira matematičkim i fizikalnim teorijama, a fascinantno je što je taj znanstveni sklad na platnu postigao upravo tijekom svojih najturbulentnijih životnih godina u sanatoriju. Open Culture