Kvantna fizika u kistu

Umjetnost susreće znanost: Matematička turbulencija u Van Goghovu “Zvjezdanom nebu”

Remek-djelo Vincenta van Gogha iz 1889. godine, “Zvjezdano nebo”, slavno je po svom ritmičnom pokretu i gustim nanosima boje. Međutim, nova TED-ED lekcija Natalye St. Clair i Avija Ofera otkriva da slika skriva i duboku znanstvenu točnost. Van Gogh je u kovitlacima neba vizualno prikazao turbulenciju – jedan od najsloženijih i najzagonetnijih fenomena u fizici fluida. Njegov prikaz ovog fluidnog kretanja toliko je precizan da parira matematičkim i fizikalnim teorijama, a fascinantno je što je taj znanstveni sklad na platnu postigao upravo tijekom svojih najturbulentnijih životnih godina u sanatoriju. Open Culture


10.08.2025. (08:00)

Kad se znanost i umjetnost sretnu, završe u vrtlogu Zvjezdane noći

Otkriven novi kvantni vrtlog nalik Van Goghovom Mjesecu, s mogućim primjenama u spintronici

Japanski znanstvenici prvi su put promatrali Kelvin–Helmholtzovu nestabilnost u kvantnoj tekućini, hladeći litij do gotovo apsolutne nule i stvarajući Bose–Einsteinov kondenzat. Eksperiment je otkrio novu vrstu vrtloga — ekscentrične frakcijske skirmione (EFS), polumjesečaste strukture s ugrađenim singularnostima, nalik Mjesecu na Van Goghovoj Zvjezdanoj noći. Otkriće povezuje klasične i kvantne turbulencije te otvara vrata novim istraživanjima u spintronici i topološkoj fizici. Interesting Engineering.

26.10.2022. (01:00)

Čovječanstvo je svjesno sebe upravo zahvaljujući Van Goghovim “Suncokretima” ili statuama Buddhe u Bamijanu

Miljenko Jergović: Nema razlike između ekoloških aktivistica u Londonu i talibana

Vincent Van Gogh | Author: Wikipedia

Između ekoloških aktivistica s juhom i afganistanskih talibana koji su uništili goleme statue Buddhe u Bamijanu razlika je samo u ideološkoj i marketinškoj agendi, razlika je u pripovijesti: jedne nazivamo aktivisticama, a talibane teroristima. Zamislimo načas kako bi izgledao svijet bez Van Goghovih “Suncokreta”, svijet bez umjetnosti ili svijet u kojemu bi umjetnost bila bezvrijedna jer se sva vrijednost pretače u obnovljive izvore energije i hranu za gladne? Taj svijet izgledao bi onako kako danas izgleda talibanski Afganistan. Možda vam se na prvu čini da su ekološki imperativi razumniji od islamističkih imperativa, no činjenica da Van Gogh nema baš nikakve veze s gladnima u svijetu, naftnom krizom ili ratom u Ukrajini, a da su njih dvije napale baš Van Gogha, savršeno precizno svjedoči da se iracionalnost njihova aktivizma ne razlikuje od iracionalnosti talibanskog terorizma. Miljenko Jergović

Gauginovi dnevnici o životu s Van Goghom

Što je Vincenta Van Gogha navelo na epizodu ludila u kojoj je sam sebi odrezao uho? Možda najvjerniji iskaz o tome što se događalo jesu dnevnici Paula Gaugina koji je u to vrijeme živio sa Van Goghom u Arlesu. Gaugin opisuje kako je slikar polako tonuo u ludilo te kako su njihove dvije naravi teško mogle imati miran suživot. Brain Pickings

Znanost u slici ‘Zvjezdana noć’

Van Goghova Zvjezdana noć je nastala u lipnju 1889. godine, nakon što je poznati slikar hospitaliziran jer si je odrezao uho. Znanstvenici su tek stoljeće nakon njenog nastanka otkrili tajnu važnost slike – ona s nevjerojatnom preciznošću prikazuje turbulencije, jednu od najnejasnijih i najkompliciranijih pojava u dinamici fluida. dnevno.rs

Van Gogh nije bio samo umjetnik već i znanstvenik