Kvantna fizika u kistu

Između ekoloških aktivistica s juhom i afganistanskih talibana koji su uništili goleme statue Buddhe u Bamijanu razlika je samo u ideološkoj i marketinškoj agendi, razlika je u pripovijesti: jedne nazivamo aktivisticama, a talibane teroristima. Zamislimo načas kako bi izgledao svijet bez Van Goghovih “Suncokreta”, svijet bez umjetnosti ili svijet u kojemu bi umjetnost bila bezvrijedna jer se sva vrijednost pretače u obnovljive izvore energije i hranu za gladne? Taj svijet izgledao bi onako kako danas izgleda talibanski Afganistan. Možda vam se na prvu čini da su ekološki imperativi razumniji od islamističkih imperativa, no činjenica da Van Gogh nema baš nikakve veze s gladnima u svijetu, naftnom krizom ili ratom u Ukrajini, a da su njih dvije napale baš Van Gogha, savršeno precizno svjedoči da se iracionalnost njihova aktivizma ne razlikuje od iracionalnosti talibanskog terorizma. Miljenko Jergović