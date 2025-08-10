Otkriven novi kvantni vrtlog nalik Van Goghovom Mjesecu, s mogućim primjenama u spintronici - Monitor.hr
Kad se znanost i umjetnost sretnu, završe u vrtlogu

Otkriven novi kvantni vrtlog nalik Van Goghovom Mjesecu, s mogućim primjenama u spintronici

Japanski znanstvenici prvi su put promatrali Kelvin–Helmholtzovu nestabilnost u kvantnoj tekućini, hladeći litij do gotovo apsolutne nule i stvarajući Bose–Einsteinov kondenzat. Eksperiment je otkrio novu vrstu vrtloga — ekscentrične frakcijske skirmione (EFS), polumjesečaste strukture s ugrađenim singularnostima, nalik Mjesecu na Van Goghovoj Zvjezdanoj noći. Otkriće povezuje klasične i kvantne turbulencije te otvara vrata novim istraživanjima u spintronici i topološkoj fizici. Interesting Engineering.


Ponedjeljak (08:00)

Jer očito nije dovoljno što svemir postoji – sad to moramo i objasniti

Antimaterija u kvantnoj paučini: CERN stvorio prvi “antikubit”

Znanstvenici u CERN-u prvi su put uspjeli zadržati antiproton u kvantnom stanju superpozicije čak 50 sekundi, stvarajući tako prvi “antikubit”. Ovaj proboj omogućuje desetke puta preciznija mjerenja magnetskog momenta antiprotona i potencijalno otkriva razliku između materije i antimaterije – ključnu za razumijevanje zašto svemir nije nestao odmah nakon Velikog praska. Novi sustav BASE-STEP omogućit će sigurniji transport antimaterije u tiša okruženja, gdje se nadaju otkriti zašto smo uopće ovdje. Spoiler: možda zato što antimateriji nije bilo do druženja. Index

29.06. (13:00)

Neutrini, ali naopačke: kad svemir zaboravi slijediti upute

Signali iz Zemljine utrobe zbunili znanstvenike – fizika još nema odgovor

NASA-in eksperiment ANITA otkrio je neobične radio signale koji dolaze iz smjera ispod horizonta, kao da su prošli kroz Zemlju – što fizika neutrina ne dopušta. Drugi detektori poput IceCubea i Pierre Augera nisu pronašli slične dokaze, pa priroda signala ostaje neobjašnjena. Teorije uključuju tau neutrine, no ni one se ne poklapaju s podacima. Novi eksperiment PUEO, deset puta osjetljiviji, bit će lansiran krajem godine kako bi rasvijetlio ovu znanstvenu enigmu. Index

08.06. (20:00)

Znanost, stomak i simetrija: nije SF, nego SM (Standardni model)

Senjanović: Kako je fizika izgubila desnu stranu i našla smisao u kaosu

U prvom dijelu ekskluzivnog serijala fizičar Goran Senjanović za Index vodi čitatelje kroz emotivnu i intelektualnu potragu za temeljima moderne fizike čestica. Objašnjava nastanak Standardnog modela, čudesnog okvira koji opisuje temeljne sile i čestice u svemiru, te rušenje stoljetne dogme o lijevo-desnoj simetriji. Prikazuje kako su instinkt, hrabrost i strast jednako važni kao matematika, a sudbine znanstvenika isprepletene poput kvarkova u protonu. Ovo je osobna priča o znanosti kao umjetnosti – i o borbi za istinu, bez obzira na smjer.

U prvom dijelu serijala Goran Senjanović vodi nas kroz nastanak Standardnog modela – teorije koja objedinjuje elektromagnetsku, jaku i slabu silu kroz kvante interakcije: fotone, gluone te masivne W i Z bozone. Otkriva kako su Lee i Yang 1956. godine srušili dotad svet koncept simetrije lijevo-desno, a Wu to eksperimentalno potvrdila. Lijevi elektroni, neuhvatljivi neutrini i kvarkovi koji „ne osjećaju“ gravitaciju čine temeljni svijet čestica. No, pravi pokretač otkrića nije samo logika, već i emocija – znanstveni stomak koji zna gdje treba kopati kad um još dvoji. Index

01.04. (14:00)

Einstein je bio u krivu. Pa u pravu. Pa opet možda u krivu

Širenje svemira: od Hubblea do tamne energije i dalje

Hubble je 1929. dokazao da se svemir širi, potvrđujući ranije ideje Fridmana i Lemaîtrea, unatoč Einsteinovom početnom skepticizmu. Kasnije otkriće ubrzanog širenja svemira dovelo je do ponovnog uvođenja kozmološke konstante, koju je Einstein prvotno odbacio. Najnovija opažanja DESI-ja pokazuju da se ubrzanje širenja svemira usporava, što postavlja nova pitanja o prirodi tamne energije. Očekuju se daljnje potvrde od opservatorija Euclid i Vera Rubin, dok astronomi nastavljaju prepravljati kozmološke knjige. Dario Hrupec za Bug

09.02. (18:00)

Sve titra, samo je pitanje vidiš li valove

Od titranja do valova: kako se energija širi svemirom

Titranje je temelj vala—poremećaj koji se prenosi kroz prostor i nosi energiju. Mehanički valovi, poput zvuka i potresa, trebaju medij, dok elektromagnetski valovi, poput svjetlosti, mogu putovati i kroz vakuum. Einsteinova opća teorija relativnosti predvidjela je gravitacijske valove, titranja samog prostorvremena, koje je čovječanstvo konačno izravno opazilo 2015. godine. Tako se od jednostavnog utega na opruzi dolazi do dubokih uvida u prirodu svemira—dokaz da fizika nije samo teorija, već priča o svijetu koji titra na svakom koraku. Dario Hrupec za Bug

05.01. (19:00)

Ni u znanosti nema kruha bez motike

Hrupec: Termodinamička zanovijetanja ili zašto taj vražji perpetuum mobile ne radi

Perpetuum mobile prve vrste je zamišljeni stroj koji bi obavljao rad bez utroška energije. Zvuči sjajno, zar ne? Idemo vidjeti kako to izgleda iz perspektive prvog zakona termodinamike. U onoj zakonitosti (toplina = promjena unutrašnje energije + rad) zanima nas rad i to pozitivan rad. Ne bismo mi radili, recimo okretali ručicu vergla, jer to bi bio negativan rad, nego bismo da tijelo, u tom kontekstu zvano stroj, radi za nas. S druge strane, ne bismo dali toplinu ni promijenili unutrašnju energiju. Ideja perpetuum mobilea je mukte ili džaba. Ukratko, računica je: 0 = 0 + rad. Matematika za prvašiće daje: rad = 0. Zaključno, perpetuum mobile prve vrste narušavao bi prvi zakon termodinamike ili, općenitije, zakon očuvanja energije. Postoje, međutim, ljudi koji smatraju da je obrazovanje samo smetnja. Fizika i matematika sputavaju. Zakoni su tu da se krše, zar ne? Prevarili smo državu pa ćemo prevariti i prirodu. E pa, dragi izumitelji perpetuum mobilea, prirodu prevariti nećete. To naprosto ne ide. Dario Hrupec za Bug.

02.01. (17:00)

'Beam me up, Scotty' - fotonska edicija

I to je moguće: kvantna teleportacija aktivnim internetskim kabelima

Eksperiment, opisan u časopisu Optica, dokazao je da se kvantne informacije mogu prenositi uz konvencionalne podatke bez smetnji. “To je nevjerojatno uzbudljivo jer nitko nije mislio da je to moguće. Naš rad pokazuje put prema kvantnim i klasičnim mrežama sljedeće generacije koje dijele jedinstvenu infrastrukturu optičkih vlakana. U osnovi, to otvara vrata guranju kvantnih komunikacija na višu razinu”, kažu istraživači koji su metodu uspješno iskušali na 30 km dugom optičkom kabelu. Eksperiment sad planiraju proširiti na veće udaljenosti s dva umjesto jednog para isprepletenih fotona kako bi time demonstrirali zamjenu isprepletenosti. Posljednje tjedne novosti iz svijeta znanosti koje donosi Bug.