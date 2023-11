On a rainy night in Soho... Počivao u miru

Tijekom osamdesetih i ranih devedesetih bend je imao hitove “Dirty Old Town”, “The Irish Rover”, “A Pair Of Brown Eyes” i “A Rainy Night In Soho”. Godine 2018. dobio je nagradu za životno djelo na proslavi 60. rođendana u dublinskoj Nacionalnoj koncertnoj dvorani. MacGowan je bio buntovnik, punker, jednako poznat po opijanju i drogiranju – što mu je uzelo danak zdravlju – kao i po svojoj glazbi. No, bio je i nadaren pripovjedač od mladosti, osvojio je književnu nagradu Daily Mirror sa 13 godina i stipendiju za školu Westminster zahvaljujući svojim esejima. Njegova supruga Victoria je nedavno na društvenim mrežama objavila pjevačevu potresnu fotografiju i otkrila da je u lošem zdravstvenom stanju. Naime, Shane je bio mjesecima u bolnici nakon što mu je dijagnosticiran virusni encefalitis – upala mozga koja može biti opasna po život i koja zahtijeva hitno liječenje. Imao je 65 godina. N1, pjevač ima i temu na Forumu.