Skupina od 10 nepalskih penjača popela se jučer na K2, što je prvi zimski uspon na drugu najvišu planinu na svijetu, posljednju od 14 8-tisućnjaka na kojoj do jučer nije ostvaren zimski uspon. Nepalski penjači bili su u startu podijeljeni u tri do četiri ekipe koje su se međusobno natjecale, no desetorica između njih su na kraju formirali jednu grupu i popeli se. Prije nego što su došli na vrh, prvi penjači pričekali su ostale 10 metara od vrha, formirali su grupu i zajedno stupili na vrh pjevajući nepalsku himnu.