Dok nas smeće ne preplavi

Četiri privatne kompanije uz nadzor Zagrebačkog holdinga upravljaju odlagalištem otpada Jakuševec. Posao su dobile kao konzorcij, odnosno zajednički su se javile na javni natječaj koji je raspisao Grad Zagreb. Radi se o tvrtkama HIS, Tigra, Eko-Flor Plus i C.I.A.K. HIS je zadužen za otplinjavanje, a lani je završio s rekordnih 28,9 milijuna eura prihoda i 275.700 eura dobiti. Ima 71 zaposlenog s prosječnom plaćom od 1317 eura. Eko-Flor Plus tvrtka je iz grupacije CIOS Petra Pripuza. Najveća je to domaća privatna tvrtka za sakupljanje komunalnog i neopasnog otpada u Hrvatskoj. Pokriva područje gotovo cijele kontinentalne Hrvatske te Zadarske županije. Građevinska tvrtka Tigra u vlasništvu je Milana Penave, kumstvom povezanog s pokojnim gradonačelnikom Bandićem. Lani su završili s 13,1 milijun eura prometa i 1,4 milijuna eura dobiti. Tvrtka C.I.A.K. dio je CIAK grupe koja se bavi rezervnim dijelovima automobila. Oni upravljaju s četiri centra za gospodarenje opasnim otpadom, a prošle su goddine imali 57,3 milijuna eura prihoda. tportal