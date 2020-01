Britanska premijerka Theresa May imenovala je Tracey Crouch prvom ministricom za usamljenost i društvenu izolaciju u povijesti. Croucheva je trenutačno ministrica sporta i civilnog društva, a nove su joj funkcije dodane u znak sjećanja na laburističku zastupnicu Jo Cox koju je ubio desničarski fanatik prije godinu i pol dana, a koja se bavila tim područjem. Usamljenost je u Britaniji prepoznata kao problem. 200.000 starijih osoba u toj zemlji nije razgovaralo s prijateljem ili rođakom više od mjesec dana, a usamljenima se osjeća čak do 85 posto hendikepiranih mladih ljudi od 18 do 34 godine. Večernji, Jezebel