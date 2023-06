Kad ne radiš s ljudima

ahhh, bedtime in quarantine pic.twitter.com/FLxHUJOsCk — Tommy Siegel (@TommySiegel) April 27, 2020

Dokazano je da loše vijesti imaju većeg efekta na nas nego pozitivne. To znaju društvene mreže, to znaju mediji. I to zloupotrebljavaju. Svuda oko nas samo su zlokobne informacije. Kako da se od njih obranimo? Dok se okreneš, provedeš sate buljeći u ekran. Vijesti su mahom loše, sve nas živcira, ljuti ili čini tužnima. Na engleskom se fenomen zove Doomscroling. Naš mozak obrađuje negativne riječi brže, bolje i intenzivnije i zbog toga ta osjećanja duže pamtimo. Evolucijski ima smisla. U vrijeme sabljastih tigrova i mamuta je jedna propuštena negativna vijest lako mogla da bude posljednje u nečijem životu. No, u doba aplikacija to nema više smisla. Dok prelistavamo telefon do (svoje) propasti, često idemo ka anksioznosti, depresiji i stresu. Studije su čak dokazale vezu količine loših vijesti koje upijamo i jačine simptoma sličnih posttraumatskom stresnom poremećaju – Deutsche Welle. I Stonesi su to primjetili.