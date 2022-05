Odite se van družit malo

Rad od kuće ima svoju negativnu stranu – usamljenost. Upravo će odvojenost od ureda, kolega i žamora loše utjecati na produktivnost, što je osoba usamljenija to će lošije raditi, pokazuje to jedno istraživanje (neka druga pokazuju da upravo rad od kuće povećava produktivnost). Nedostatak kontakta dovodi i do promjena u ponašanju – pretjerano reagiranje i gubitak društvenih vještina, primjerice, neki previše pričaju o sebi, neki premalo govore, javlja se osjećaj odbacivanja i daljnje povlačenje, piše Jutarnji.