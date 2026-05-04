Svi kablovi iz iste ladice
USB-C postaje obvezan standard i za prijenosna računala u Europskoj uniji
Od utorka, 28. travnja 2026., pravilo o jedinstvenom punjaču u EU prošireno je i na prijenosna računala. Nakon što su mobiteli i tableti ranije prešli na USB-C priključak, ova mjera sada obuhvaća i laptope, čime se završava dugogodišnji zakonodavni proces. Cilj regulative, u čijem su donošenju aktivno sudjelovali i hrvatski zastupnici, jest smanjenje elektroničkog otpada za oko 11.000 tona godišnje i olakšavanje svakodnevice potrošačima. Novi standard osigurava potpunu interoperabilnost uređaja, omogućujući korištenje jednog punjača za više različitih elektroničkih uređaja, neovisno o proizvođaču. Poslovni