USB-C postaje obvezan standard i za prijenosna računala u Europskoj uniji - Monitor.hr
Danas (07:00)

Svi kablovi iz iste ladice

USB-C postaje obvezan standard i za prijenosna računala u Europskoj uniji

Od utorka, 28. travnja 2026., pravilo o jedinstvenom punjaču u EU prošireno je i na prijenosna računala. Nakon što su mobiteli i tableti ranije prešli na USB-C priključak, ova mjera sada obuhvaća i laptope, čime se završava dugogodišnji zakonodavni proces. Cilj regulative, u čijem su donošenju aktivno sudjelovali i hrvatski zastupnici, jest smanjenje elektroničkog otpada za oko 11.000 tona godišnje i olakšavanje svakodnevice potrošačima. Novi standard osigurava potpunu interoperabilnost uređaja, omogućujući korištenje jednog punjača za više različitih elektroničkih uređaja, neovisno o proizvođaču. Poslovni


