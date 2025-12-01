Najčešći mitovi o računalima i zašto su pogrešni - Monitor.hr
Danas (10:00)

Update na predrasude

Najčešći mitovi o računalima i zašto su pogrešni

Moderna tehnologija odavno je prerasla navike iz doba Windowsa XP, no mitovi i dalje žive tvrdoglavije od većine laptop baterija. Od straha da će punjenje “ubiti” uređaj, preko beskorisne defragmentacije SSD-ova i opsesije RAM-om, pa sve do uvjerenja da su Macovi čarobno imuni na viruse ili da incognito briše tragove — sve su to relikti prošlog desetljeća. Vrijeme je da korisnici napuste zastarjele savjete i prilagode se stvarnim pravilima 2025. godine. Bug


