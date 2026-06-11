Stara navada Hrvatskog zagorja
USKOK upao u dom Viktora Šimunića zbog sumnje u namještanje poslova
Policija je po nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića te zaplijenila dokumentaciju i elektroničke uređaje. Istražitelji sumnjaju da je unaprijed dogovorio unosne poslove s dvojicom poduzetnika za manifestaciju Advent u Oroslavju 2024. Šimunić, javnosti poznat po razotkrivanju HDZ-ove afere “Kaj bi ti štel biti”, tvrdi da je postupak politički motiviran. Ističe da su mu oduzeti uređaji s podacima o netransparentnom trošenju milijuna u sportskim savezima koje je planirao objaviti, zaključivši kako je u Hrvatskoj očito opasno pitati kamo odlazi javni novac. Index
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