Ali nitko na kraju ne priča o filmu

„Rijeka je vidjela guzicu velikoga protofašiste Gabrielea D'Annunzija, pa će, akobogda, vidjeti guzicu i ovoj snaši, koja je stigla stotinu i koju godinu za njim. Neobično je kako domoljubi ne vole podsjećanja na fašističke guzice", istaknuo je Miljenko Jergović na Facebooku. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u svom je odgovoru rekla kako „izrazi poput „snaša" i „guzica" nisu hrabri ni subverzivni; oni su patronizirajući, spolno obilježeni i ispod svake razine ozbiljnog javnog govora", referirajući se na napad na nju kao na ženu u politici. No, Jergović je u naknadnom odgovoru pojašnjava kako nije mislio na spolne odrednice, već na političke i ideološke, naglasivši kako su napadi na njega u komentarima upravo to o čemu govori, misleći na fašiste kao D'Annunzijeve nasljednike".