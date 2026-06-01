Drugi par Startasica

U trenutku kada je Vlada sve svoje kapacitete koncentrirala na spašavanje Agrokora i njegovih dobavljača, eksplodirali su joj u lice problemi u dvije državne tvrtke – Borovu i Petrokemiji. I dok je Borovo riješeno vatrogasnom mjerom u obliku kredita HBOR-a od 46 milijuna kuna, Petrokemija je puno složeniji slučaj, a radi se o najvećem izvozniku u državi koji nosi 1% BDP-a. Njezin bi dug od ukupno milijardu kuna trebalo refinancirati, i to dugoročnim kreditom, jer kratkoročni djeluju samo palijativno, piše Jutarnji.