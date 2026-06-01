Drugi par Startasica
Uspon, pad i potraga za spasom vukovarskog giganta Borovo
Tvornicu obuće Borovo osnovao je 1931. godine češki industrijalac Tomaš Bata, stvorivši od radničkog naselja jedinstveni modernistički “idealni grad” koji je danas zaštićeno kulturno dobro. Tijekom zlatnih 1980-ih, kombinat je zapošljavao gotovo 24.000 radnika, posjedovao 620 trgovina i proizvodio milijune pari obuće, uključujući kultne brendove Borosana i Startas. Nakon razaranja u Domovinskom ratu i gubitka tržišta, tvrtka je prešla u državno vlasništvo. Danas Borovo ima tek oko 500 zaposlenika, posluje s gubitkom i aktivno traži strateškog partnera za nastavak proizvodne tradicije. Index