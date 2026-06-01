Drugi par Startasica

Uspon, pad i potraga za spasom vukovarskog giganta Borovo

Tvornicu obuće Borovo osnovao je 1931. godine češki industrijalac Tomaš Bata, stvorivši od radničkog naselja jedinstveni modernistički “idealni grad” koji je danas zaštićeno kulturno dobro. Tijekom zlatnih 1980-ih, kombinat je zapošljavao gotovo 24.000 radnika, posjedovao 620 trgovina i proizvodio milijune pari obuće, uključujući kultne brendove Borosana i Startas. Nakon razaranja u Domovinskom ratu i gubitka tržišta, tvrtka je prešla u državno vlasništvo. Danas Borovo ima tek oko 500 zaposlenika, posluje s gubitkom i aktivno traži strateškog partnera za nastavak proizvodne tradicije. Index


Vukovar: Prosječna plaća 3.757 kuna, najveće tvrtke Borovo i PPD

Prošle je godine u Vukovaru bilo 454 poduzetnika, 20% više nego 2012. godine, ali je, zanimljivo, broj zaposlenih smanjen – pao je na 4.329 radnika. Borovo je s 663 zaposlenih najveći poslodavac. Druge dvije najveće vukovarske tvrtke, po prihodima, bave se energijom – Energia Naturalis i Prvo plinarsko društvo. Prosječna plaća prošle godine u Vukovaru bila je 3.757 kuna. Monitor.hr

Petrokemija ponovno u problemima

U trenutku kada je Vlada sve svoje kapacitete koncentrirala na spašavanje Agrokora i njegovih dobavljača, eksplodirali su joj u lice problemi u dvije državne tvrtke – Borovu i Petrokemiji. I dok je Borovo riješeno vatrogasnom mjerom u obliku kredita HBOR-a od 46 milijuna kuna, Petrokemija je puno složeniji slučaj, a radi se o najvećem izvozniku u državi koji nosi 1% BDP-a. Njezin bi dug od ukupno milijardu kuna trebalo refinancirati, i to dugoročnim kreditom, jer kratkoročni djeluju samo palijativno, piše Jutarnji.

Borovu država duguje 118 milijuna kuna

Drago Hedl istražio je priču o starom sovjetskom dugu za robu koju je Borovo izvozilo 1990. i 1991. godine. Iznos od 16,834.530 dolara nije mogao biti naplaćen zbog ratnih okolnosti te raspada SSSR-a i Jugoslavije. Ruska Federacija u međuvremenu je, kroz robe i usluge, Hrvatskoj vratila kompletan klirinški dug, između ostalog i za Borovo, no država tvrtki nikada nije isplatila iznos koji joj pripada. Telegram

Vlada spašava vukovarsku tvornicu obuće Borovo s dodatnih 10 milijuna kuna kredita, a kao jamstvo za taj kredit Vlada će založiti dio dionica koje ima u tvrtkama Končar i HT

