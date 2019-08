Većina američkih ekonomista očekuje recesiju 2020. ili 2021. godine

Ekonomski lab u iščekivanju nove recesije navodi da su danas u Hrvatskoj tri stvari različite nego prije 10 godina kad je udarila kriza:

– Prije krize 2009. bruto priljev kapitala iznosio je 18% BDP-a, te je pad priljeva na nulu kroz tri godine imao karakter tsunamija. Sada takvog priljeva, koji bi se mogao zaustaviti nema, jer se snaga priljeva kreće u rasponu do 5% BDP-a.

– Najveći dio proračunske alokacije koju treba povući iz EU fondova do 2023. još nije povučen (drugo je što je ugovoreno), što ukazuje na mogućnost koncentracije priljeva novca 2020.-2023.

– Zahvaljujući povlačenju novca iz EU neće doći do pada državnih investicija kao 2009.