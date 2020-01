Relaksirajuća oaza mizantropije

Priznajem, o muškarcima, generalno, uvijek sam mislila da su svinje dok ne dokažu suprotno. Nikad mi nije padalo na pamet da bi značajan broj mogao to i dokazati. Zbunjena sam. Je li se svijet promijenio ili sam ja ovih dana naletjela na nekoliko perverznih žena koje su me pokušale uvjeriti da nije sve onako kako se čini. Ako nije sve onako kako se čini, ako statistike lažu, ako su “obični” muškarci bolji nego što mislimo, zašto to nije prijelomna vijest? piše Vedrana Rudan na blogu.