Riskantne igrice

Ruski vojni teoretičari nuklearno oružje vide kao vrlo važan dio ruske vojne doktrine, po čemu se Rusija uvelike razlikuje od SAD-a, kojima to nije ni blizu najvažniji alat za pritisak na neprijatelja. Ruski sustav zahtijeva da se prođe kroz cijelu ljestvicu osmišljenu za sprječavanje nuklearnog sukoba. Na svakom stupnju, nuklearno oružje, ili prijetnje njegovim korištenjem, igraju svoju ulogu, i to u kombinaciji s drugim vrstama utjecaja – drugim oružjem visoke preciznosti, cyber-napadima, ekonomskim mjerama itd. Rizik od korištenja nuklearnog oružja postoji, ali je neusporedivo manji nego za, primjerice, vrijeme Kubanske krize. Ako rusko vodstvo odluči koristiti nestrateško nuklearno oružje, gotovo sigurno je da ćemo za to znati unaprijed. Naznaka za pripremu takvog oružja zasad nema. N1