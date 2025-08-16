Video: Adrenelinski skok - Monitor.hr

06.02.2017. (17:10)

Cowardly lions

Skok sa 10 metara, kako se ljudi nose sa strahom

Biste li vi skočili sa skakaonice visoke 10 metara? Ili bi se, kao neki okrenuli i vratili dolje? Najhrabrija je bila jedna djevojčica koja je, iako zastrašena, skočila odmah. Ovaj kratki dokumentarac sa Sundance festivala je zanimljiv jer pokazuje kako se ljudi nose sa strahom. Pogledajte video.

25.04.2016. (22:59)

Kad bi svi ljudi na svijetu istovremeno skočili, dogodilo bi se ovo…

30.08.2015. (11:00)

Upustite se u nebesku avanturu uz padobranski tandemski skok

Ako vam je dosta rutinirane svakodnevice, vrijeme je za skok padobranom. Padobranski tandem skok je najsigurniji i najbolji način da se upoznate s padobranstvom i iskusite osjećaj slobodnog pada, a cijena je u PSK Slobodan Pad snižena s 1500kn na 889kn. Dobit ćete i exit snimak skoka i video snimak,a moći ćete se pohvaliti i s diplomom za uspješno izveden padobranski tandem skok!

18.08.2015. (10:30)

Svi pričaju o Meksikancu koji je s mosta u Mostaru skočio kao nitko nikad

29.07.2015. (21:53)

Dobila sve nule: Pogledajte najgori skok u vodu svih vremena

26.02.2015. (00:26)

Top 10 budala koje su neuspješno pokušale preskočiti auto u vožnji!