Nije za one slabih živaca
Video: Adrenelinski skok
This base jump with momentum from an infinity pool
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 16, 2025
Biste li vi skočili sa skakaonice visoke 10 metara? Ili bi se, kao neki okrenuli i vratili dolje? Najhrabrija je bila jedna djevojčica koja je, iako zastrašena, skočila odmah. Ovaj kratki dokumentarac sa Sundance festivala je zanimljiv jer pokazuje kako se ljudi nose sa strahom. Pogledajte video.
Ako vam je dosta rutinirane svakodnevice, vrijeme je za skok padobranom. Padobranski tandem skok je najsigurniji i najbolji način da se upoznate s padobranstvom i iskusite osjećaj slobodnog pada, a cijena je u PSK Slobodan Pad snižena s 1500kn na 889kn. Dobit ćete i exit snimak skoka i video snimak,a moći ćete se pohvaliti i s diplomom za uspješno izveden padobranski tandem skok!