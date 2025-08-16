Ako vam je dosta rutinirane svakodnevice, vrijeme je za skok padobranom. Padobranski tandem skok je najsigurniji i najbolji način da se upoznate s padobranstvom i iskusite osjećaj slobodnog pada, a cijena je u PSK Slobodan Pad snižena s 1500kn na 889kn. Dobit ćete i exit snimak skoka i video snimak,a moći ćete se pohvaliti i s diplomom za uspješno izveden padobranski tandem skok!