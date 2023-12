Cybertruck je križanac između modela iz filma ‘Blade Runner‘ (1982.) i modela ‘Wet Nellie‘, amfibije viđene u filmu ‘Špijun koji me volio‘, rekao je Elon Musk. Bolji je od pick-upa i bolji od sportskog vozila, on je sve u jednom – opisao je vlasnik ne štedeći na hvalama performansi svog vozila. Temeljni model Cybertrucka prodaje se po cijeni od 60.990 dolara, znatno više od F-150 Lighhtning koje se može kupiti za 50 tisuća dolara. Karoserija vozila sastavljena je od inoksi čelika kako bi bilo čvrsto. No, neki zbog neobičnog dizajna predviđaju slabu prodaju. Lider