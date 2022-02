U jednom potezu

Nakon što je dobio dvije prijave o neodgovorno bačenom otpadu usred polja, Viktor Šimunić odlučio je uzeti stvar u svoje u ruke te je sam otišao do nelegalnog odlagališta ne bi li pronašao bilo kakav trag koji bi upućivao na krivca. O svemu je izvjestio na društvenim mrežama. Kako je dalje istaknuo u objavi, počinitelji nisu kažnjeni, ovaj put prošli su s opomenom, međutim dodao je kako građani Oroslavja mogu biti sigurni da ovi počinitelji to neće ponoviti. Gradonačelnik u objavi nije dodao tko su i po čemu je sam otkrio počinitelje, ali vjerujemo kako su isti naučili lekciju oko nelegalnog odlaganja otpada i to izravno od čelnika grada. Green