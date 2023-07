Netko je na Twitteru odlučio prikazati cijeli postupak, a ono što je pronašao… Ha. nadamo se da ćete bez obzira i dalje htjeti jesti jagode. IFL Science

Are you having a good day today?

I’m sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK

— QENNY COUP D’ÉTAT (@AKBrews) March 28, 2023