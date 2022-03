Kratak bljesak

Objekt je letio preko Mađarske oko 40 minuta, u našem prostoru je bio oko 7 minuta. Riječ je o ozbiljnom incidentu. Građane pozivam da budu mirni. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava, međutim moramo utvrditi neke proceduralne greške. Kako je do ovog došlo, da letjelica veličine aviona leti iznad članice NATO-a, da nije srušena na putu od Ukrajine do Zagreba. Ta letjelica je veličine aviona – kaže Milanović. Pojavila se spekulacija da u Žitomirskoj oblasti u Ukrajini postoji mjesto koje se zove Yarun. No Ukrajinci su se ogradili i kazali da letjelica nije njihova. Plenković kaže da nije poznato je li letjelica ukrajinska ili ruska.