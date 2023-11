Da voda ne dođe do grla

Ja ne znam da se čoek može tako iznervirati u 4 i 30 u jutro. Diga sam se pišat na wc i normalno, sjeo sam dok pišam reko da vidim što ima od vijesti na mobitelu… jer zdravo je čitati vijesti u 4 i 30 dok sjediš i pišaš, da me jeblo sjedenje i pišanje… i klik vamo, klik tamo, dođem do nekvog članka o poplavama… pa poplava u Rijeci, pa poplava u Novom Vinodolskom… i onda u članku piše “To ne pamte ni najstariji!” Kad god ide neki TV prilog o poplavama, eto ih, traže najstarijeg u selu kako bi dokazali da se ni on ne sjeća takve katastrofe. U 99,99 % slučajeva, nađu ga oslonjenog na željeznoj ogradi, pazi da mu što ne promakne. Nakon kraćeg uvoda, novinari ga pitaju: I… jel se vi sjećate ovakve poplave?… a on ka iz topa odgovara: Ja otkad sam živ, takve poplave nije bilo!!! Bloger Krule za Ogulinski portal.