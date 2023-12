E, e, kud si krenuo s tim, vrati se...

Radi se o pasmini američki bully XL, čiji su napadi na ljude, od kojih su neki i smrtonosni, sve učestaliji. Riječ je o pasmini koja je uzgojena od američkih stafordskih terijera i američkih pitbull terijera, navodi N1. Prvi su se put u Britaniji pojavili u periodu između 2014. i 2015. godine, a od tada im broj konstantno raste. Jasno je da se ne radi o šačici loše dresiranih pasa, to je obrazac ponašanja i to se više ne može nastaviti, rekao je britanski premijer Rishi Sunak. Vlasnici koji žele zadržati svoje pse do kraja siječnja mogu podnijeti zahtjev za izuzeće, a također će se morati pridržavati strogih pravila. Psi će morati nositi brnjice, biti sterilizirani, morat će biti mikročipirani i cijelo vrijeme na povodcu. Green