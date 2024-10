Uvijek je moderno čitati knjige

Urednik u ozbiljnim sustavima izumire, postaje nevažan faktor, rekao je Zoran Maljković, dugogodišnji glavni urednik u Mozaiku knjiga koji je otišao. Nije jedini, u Hrvatskoj je posljednjih pet, šest godina to postao trend – najveća urednička imena, koja su formirala književni ukus u Hrvatskoj, danas više ne rade u velikim izdavačkim kućama, već su otvorili svoje kuće ili freelancaju, i to uspješno. Prije se o uredniku vodilo računa. Sad toga više nema. Mislim da je to zbog toga što je urednički posao nevidljiv pa se misli da to može raditi svatko i zato urednik odjednom postaje trošak. Sve što ja danas o svim poslu znam nikome više ne treba. S tom situacijom nisu zadovoljni ni oni. Primjerice Kruni Lokotaru, jednom od najvećih naših uredničkih imena, freelancerstvo nije bio izbor, iako je u tome vrlo uspješan. I dalje je “specijalist za otkrivanje novih autora, od kojih doslovno napravi čudo”. Nacional