Sviran vam je ofsajd

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Vijeće arhitekata Europe traži poštivanje pobjede milanskog ureda na natječaju za Maksimir
Vijeće arhitekata Europe (ACE) uputilo je pismo premijeru Plenkoviću i gradonačelniku Tomaševiću povodom političkih pritisaka i osporavanja pobjede milanskog ureda VG13 Architects na natječaju za novi stadion Maksimir. ACE ističe da je međunarodni žiri jednoglasno odabrao pobjednika te da naknadna neslaganja ne smiju poništiti neovisnu stručnu odluku. Upozoravaju da narušavanje integriteta postupka šteti ugledu Hrvatske u Europi, podsjećajući na propali projekt “Plavi vulkan” iz 2008. koji je Zagreb ostavio bez stadiona. Pozivaju da se, uz potvrdnu odluku DKOM-a, odluka žirija poštuje i pobjednički koncept razvija u dijalogu. Jutarnji