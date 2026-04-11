Smiljan Radić Clarke: Arhitekt koji ne priznaje stilove - Monitor.hr
Danas (17:00)

Preko rada do nagrada

Smiljan Radić Clarke: Arhitekt koji ne priznaje stilove

Svjetski poznati čileanski arhitekt hrvatskih korijena, Smiljan Radić Clarke, dobitnik je prestižne Pritzkerove nagrade (arhitektonskog Oscara). Iako ga domaća javnost često povezuje s bračkim podrijetlom, Radić sebe definira kao Čileanca koji arhitekturi pristupa beskompromisno i radikalno, izbjegavajući pojam “stila” kao sinonim za dosadu. Njegov rad u Hrvatskoj obilježava staklena instalacija “Kapi” na Krku, a trenutno razvija projekt hotela u Bolu na Braču. Kritičan je prema slijepom kopiranju tradicije, smatrajući da takav pristup rađa “lažnu arhitekturu”. Njegov mali studio od petero ljudi teži strogosti i fleksibilnosti, pretvarajući specifična ograničenja u umjetnost. U razgovoru za Večernji


27.03. (08:00)

Naš čovjek

Nagrađeni arhitekt hrvatskih korijena, Smiljan Radić: Nema poruke u tome što radim

Čileanski arhitekt Smiljan Radić, 55. dobitnik Pritzkerove nagrade za 2026. godinu, iznenadio je javnost svojim trijumfom. Poznat po enigmatičnim djelima poput Paviljona Serpentine, Radić odbacuje ulogu moralnog autoriteta u arhitekturi. Naglašava da njegovi radovi nisu “propovijedi” o dobrom ili lošem dizajnu, već plod dijaloga s uskim krugom umjetnika. Unatoč globalnoj slavi, ostaje vjeran privatnosti: njegova tvrtka nema web stranicu, a društvene mreže smatra beskorisnim alatima koji potiču besmisleno djelovanje. Za njega je arhitektura strpljiva, metaforička i lišena univerzalnih poruka. Nisam protiv toga, samo ih jednostavno ne koristim. Ne smatram to korisnim alatom za posao koji radim. Kao da vam netko da bušilicu i vi se osjetite pozvanim da izbušite rupe svugdje. Dezeen

16.03. (23:00)

Spomenik nulte kategorije na nišanu nulte kulture

Paladino: U vremenima kada tehnologija omogućuje baš sve, dokazivati da je ljepotu Poljuda nužno rušiti kako bi je zamijenila bijedna konfekcija, znači biti bahat

U zemlji u kojoj se za postpotresne obnove samo pri saniranju muzejskih ustanova troši i po šest, sedam, osam… tisuće eura po kvadratu, problem je sanirati i očuvati Magašev Poljud? Sramota je što dopuštamo da se i raspravlja o ičemu drugom. I valja kontinuirano isticati kako je – bez obzira na sve održane tribine, sastanke i plaćene članke kojima se zagovaraju primarno interesi onih koji bi iz sve ove frtutme nastale idejom “opravdanog rušenja Magaševa Poljuda i izgradnje novog stadiona” imali isključivo financijsku dobit – Magašev Poljud pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Da bi ga se rušilo, pa i rekonstruiralo, potrebno je ishoditi mišljenje Vijeća za kulturna dobra.

Za rušenje, Vijeće bi trebalo ukinuti važeću zaštitu. Eh, voljela bih vidjeti te članove Vijeća koji bi je, bez obzira na sve političke ili ine pritiske, potpisali! Kada bi se to usudili, bili bi zapamćeni. I po obnovi, svakako bi negdje na Poljudu valjalo jasno ispisati riječi s predavanja profesora Magaša: “Ne postoji arhitektura bez kulture i ne postoji arhitektura ako nije refleks kulture.” Eto, Magašev Poljud refleks je naše negdašnje kulture. Novi Poljud, kao refleks naše današnje kulture, vrlo vjerojatno bi u usporedbi s Magaševim biserom ličio na, da prostite, govno na pjatu/tanjuru. Tekst Zrinke Paladino prenosi Haus… problematiku komentira i tportalov Damir Petranović.

15.03. (13:00)

Naše gore list

Arhitekt hrvatskih korijena dobitnik Pritzkerove nagrade za 2026. godinu

Čileanski arhitekt hrvatskih korijena, Smiljan Radić Clarke, novi je laureat Pritzkerove nagrade, najprestižnijeg priznanja u svijetu arhitekture. Žiri je istaknuo njegovu posvećenost materijalnom eksperimentu i suptilnom dijalogu s krajolikom. Radićev rad, od londonskog Serpentine paviljona do Muzeja pretkolumbovske umjetnosti u Santiagu, bježi od čvrstih formi u korist atmosfere i osjetilnog iskustva. Njegove su građevine često krhke i prividno nesigurne, čime naglašava ljepotu neizvjesnosti. Drugi je Čileanac s ovom titulom, nastavljajući nizati uspjehe prakse koja arhitekturu ne vidi kao objekt, već kao emotivni prostor. ArchDaily, tportal… i Dezeen donosi pregled osam njegovih značajnih projekata

06.03. (11:00)

Zidovi s karakterom

Objavljene nominacije za UHA nagrade 2025. za najbolja arhitektonska ostvarenja u Hrvatskoj

Udruženje hrvatskih arhitekata objavilo je nominacije za godišnje UHA nagrade u sklopu Godišnje izložbe ostvarenja 2025., na koju je prijavljeno 77 projekata. Među nominacijama za nagradu Viktor Kovačić nalaze se Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku, Dječji vrtić u Bibinjama, Poslovna zgrada NTH u Varaždinu i Sportska dvorana Račice u Vodicama. U kategoriji stambene arhitekture nominirani su projekti Kadmo u Zagrebu i Pretpeć u Stonu. Nagrade se dodjeljuju i za oblikovanje interijera te za teorijske i publicističke radove, a svečana dodjela planirana je sredinom 2026. godine. Bauštela

06.01. (22:00)

Kao iz bajke

Brodski Korzo primio arhitektonsku nagradu za projekt pješačke zone

Za projekt i realizaciju Pješačke zone Slavonski Brod Korzo (službeno Trg Ivane Brlić Mažuranić) je primio nagradu Architecture Masterprize Best of Best 2025. u kategoriji Urban design. To je nagrada koja vrednuje suvremeni pristup, kreativnost, detaljnost, drugačije promišljanje i posvećenost arhitekturi. Pješačka zona prepoznataje  kao primjer suvremenog, funkcionalnog i pažljivo promišljenog urbanog prostora koji značajno doprinosi kvaliteti života u gradu i na prestižnim Rethinking The Future Awards 2025. Na stranici Arhitecture Prize ovako opisuju projekt osječkog studija Rechner: „Novo obnovljena pješačka zona suvremeni je javni prostor koji karakterizira elegantna, strukturirana površina, moderno urbano uređenje i suptilna, topla rasvjeta. Njezin dizajn je odvažan, a opet neutralan u boji, pružajući oštar kontrast živopisnim izlozima, fasadama i brojnim reklamama.“ Putni kofer

07.12.2025. (12:00)

Čovjek koji je dokazao da se i zgrade mogu ponašati kao rock zvijezde

Frank Gehry (1929 – 2025), arhitekt koji je dizajn pretvorio u skulpturu

Frank Gehry, jedan od najutjecajnijih arhitekata suvremenog doba, preminuo je u 97. godini. Poznat po razigranom, nekonvencionalnom stilu, Gehry je stvarao građevine koje izgledaju poput skulptura i mijenjaju identitet gradova. Njegovi najslavniji projekti uključuju Guggenheim u Bilbau, Walt Disney Concert Hall u Los Angelesu, Art Gallery of Ontario i Louis Vuitton Foundation u Parizu. Gehryjev rad simbolizira hrabrost, inovaciju i arhitekturu koja emotivno djeluje na promatrača, potvrđujući njegov status globalne kreativne ikone. Journal

05.12.2025. (17:00)

Kad se planovi šire brže od građevinskih parcela

Bačićevi zakoni pod paljbom: ubrzanje gradnje ili opasnost za hrvatski prostor?

U emisiji Otvoreno raspravljalo se o Bačićevom paketu Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Vlada tvrdi da će novi propisi ubrzati gradnju priuštivih stanova, digitalizirati sustav i ojačati energetsku učinkovitost. Oporba i struka upozoravaju na zanemarivanje hijerarhije planova, rizik “točkastog urbanizma” te moguće pogodovanje interesnim skupinama. Anka Mrak-Taritaš ističe teret za male općine, a akademik Nikola Bašić poručuje da zakon nema viziju zaštite prostora i otvara vrata spekulacijama. Struka traži doradu, Vlada želi hitno usvajanje. HRT

19.11.2025. (18:00)

Kad zakon odluči ignorirati karte, a prostor odigra kaos

Arhitekti ustali protiv novog Zakona o prostornom uređenju

Hrvatske arhitektonske organizacije uputile su otvoreno pismo dužnosnicima, oštro kritizirajući novi Zakon o prostornom uređenju. Upozoravaju da zakon slabi ulogu lokalne samouprave, omogućuje gradnju suprotno planovima, ukida sve postojeće prostorne planove u pet godina te stvara pravni vakuum koji bi mogao dovesti do prostornog kaosa. Naglašavaju da se time degradira urbanističko planiranje i ignorira javni interes. Oporba je također izrazila protivljenje zakonu. tportal

12.11.2025. (23:00)

Mala zemlja za velike projekte

Hrvatska u utrci za EUmies Awards 2026 – nagradu suvremene arhitekture

Trinaest projekata iz Hrvatske nominirano je za prestižnu nagradu Europske unije za suvremenu arhitekturu – Mies van der Rohe 2026. Među 410 projekata iz 40 zemalja, hrvatski autori stoje iza 12, dok je jedan projekt u Hrvatskoj potpisao srpski studio. Nominacije obuhvaćaju muzeje, stambene kuće, tržnice i spomen-obilježja. Finalisti će biti objavljeni u veljači, a pobjednici u travnju 2026. Broj hrvatskih nominacija impresivan je, premda ispod zemalja poput Francuske, Španjolske i Italije. Haus

17.10.2025. (12:00)

Betonski spomenik umjesto šoping-centra s travnjakom

Hajdukov stadion zaštićen autorskim pravima, njegov nositelj kaže: Poljud je najvažniji arhitektonski događaj za Split od Dioklecijana naovamo

Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. Stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem… Kaže arhitekt Nenad Fabijanić za Nacional, nositelj autorskih prava za Poljud i zastupnik obitelji Magaš.