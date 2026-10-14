I nije im trebao kraljevski pečat

Business Insider u ožujku prošle godine Europu je nazvao ‘političkim azilom za Amerikance kojima je dosadila vlastita zemlja‘, nazivajući ih pritom ‘Trumpovim izgnanicima‘. Samo tjedan dana nakon Trumpove inauguracije i uslijed nadasve kontroverznih najava, među kojima je najistaknutije uvođenje carina za uvoz iz Europe i Kine, pitanje je planiraju li sada Amerikanci odlazak iz zemlje ili su ipak odustali od ideje da odmah spakiraju kofere i presele na drugi kraj svijeta – ili možda na to nisu bili spremni od početka, već su na taj način izražavali nezadovoljstvo ponovnom kandidaturom i pobjedom Trumpa. Ima, naravno, pojedinaca koji su se već uputili prema Europi, a i Google pretraživanje o preseljenju u inozemstvu skočilo je za 1514 posto. Kao najbolja odredišta spominju se Kanada, UK, Novi Zeland i Australija, a od drugih europskih država Nizozemska, Švicarska, Irska, Portugal i Njemačka. Lider