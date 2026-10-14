I nije im trebao kraljevski pečat
Vikinzi u Americi: Sage i arheologija potvrđuju plovidbe stoljećima prije Kolumba
Nordijske sage i nova datiranja arheološkog nalazišta L’Anse aux Meadows u Kanadi potvrđuju da su Vikinzi stigli u Sjevernu Ameriku oko 1000. godine¸ točno pola tisućljeća prije Kristofora Kolumba. Prelazeći Atlantik u etapama preko Islanda i Grenlanda, istraživali su područja Helluland, Markland i Vinland. Iako se dugo vjerovalo da je riječ o kratkim epizodama, nalazi pokazuju da su Nordijci povremeno putovali u Ameriku još dva do tri stoljeća. Moguće je i da je sam Kolumbo znao za ta ranija sjeverna putovanja. tportal