Dalmacija u njihovom oku

Zadranin Vedran Miočić-Stošić vlasnik je automobila ford fusion na kojemu se nalaze pločice MG100616GM. To su njegove privatne pločice koje je sam računalno dizajnirao. Prvotno je odjavio vozilo, vratio službene registracijske pločice koje je koristio do dana 10. lipnja 2016. godine. Privatne pločice na automobilu temeljene su na “Objavi o nepostojanju osobe”, dokumentu kojim je raskinuo sve fiktivne, imaginarne, izmišljene veze između njega i fiktivnog entiteta – države o čemu je službeno obavijestio Policijsku upravu zadarsku. No, u međuvremenu je priveden u Policijsku postaju Biograd, oduzete su mu privatne pločice, poslan mu je Obavezni prekršajni nalog, te će zbog ručno izrađenih tablica MG100616GM dobiti i puno ozbiljniju – kaznenu prijavu, piše Slobodna.