Bandić živi i dalje

Prema revidiranoj mjeri, od 1. svibnja roditelji odgojitelji trebali su umjesto 4850 kuna primati 1000 kuna mjesečno, a najmlađe dijete koje je prije izlazilo iz mjere s 15 godina, trebalo je izlaziti sa sedam. Nakon te odluke suda ta se mjera privremeno obustavlja. Mjere se odnose na 5800 roditelja. U obrazloženju presude sutkinja je rekla kako je prihvatila sve razloge zašto se mjera treba privremeno obustaviti, među ostalim i da će velikom broju korisnika to stvoriti veliku štetu, ekonomsku i psihičku. Odluku Visokoga upravnog suda komentirala je i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec: Kao jedna demografska mjera, statistike pokazuju da od 2016., kada je uvedena, do 2020. broj živorođene djece u Zagrebu je pao. Od 2016. do 2021. na mjeru je utrošeno 1,8 milijardi kuna. To je doista velik iznos za bilo koji proračun. HRT