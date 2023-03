Korak do novog početka

S time treba raskinuti. Do novoga se dolazi nakon zaustavljanja i obračunavanja sa starim, koruptivnim modelom. U deluziji su svi oni koji očekuju mesijansku revoluciju. Neće nas nitko spasiti, pogotovo ne odjednom. Politički, uvjetno rečeno, spas odvija se u vremenu i u realitetu prethodnih događaja. Naš trenutni svijet je uvijek posljedica prethodnih izbora, a prethodni, uporni, dugotrajni, višestruki i tvrdokorni izbor većine građana Zagreba bio je Milan Bandić. Bandić se nije samoizabrao, on nije Zagreb zaposjeo, nego ga je Zagreb stvorio. On je željeni, voljeni i višestruko podržavani proizvod zagrebačke političke volje. Sada posljedice te volje treba dokinuti, poništiti, odbaciti. Ako se to ne napravi, onda će i dalje ”Bandićev bauk kružiti Zagrebom”. Marko Vučetić za Autograf.