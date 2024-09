Od betonske oaze do poreznog labirinta

…Nastupaju šok i nevjerica. I osjećaj da je trenutak u kojem je ta slika ušla u moju svijest jedan od onih koje pamtite do kraja života. Tu sliku dodajem svojoj niski pivotalnih trenutaka koji uključuju živo sjećanje na to gdje sam bila i što sam radila kada je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, kada je izvršen napad na World Trade Center u New Yorku i kada je Sanader podnosio ostavku pred zabezeknutim novinarima. Zovem svoju urednicu i predložim da promijenimo temu kolumne. Iz Sjedinjenih Američkih Država nedavno sam se vratila nakon deset mjeseci provedenih u Bostonu na programu akademske razmjene, tijekom koje sam imala prilike iskusiti iz prve ruke dubinu podjela u američkom društvu… Dobra kolumna Maruške Vizek.