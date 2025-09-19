Nekad su djeca znala sama popraviti stvari, danas (samo) Wi-Fi

Djetinjstvo u Jugoslaviji bilo je obilježeno zajednicom, igrom na otvorenom i praktičnim vještinama koje su djeca usvajala kroz svakodnevni život, piše slovenski Metropolitan. Djeca su znala šivati, kuhati, pomagati u polju, pa čak i popravljati igračke ili kućanske aparate. Uz to, bila su naviknuta na izravnu komunikaciju i snalaženje u društvu bez digitalnih pomagala. Za razliku od današnje generacije, koja ovisi o tehnologiji i kulturi “kupi novo”, tadašnje odrastanje nudilo je širok spektar znanja i iskustava koja su im pomagala u samostalnosti i praktičnom životu. Slobodna