Traži se krizni menadžer - AI zna računati, ali netko mora misliti

Postoje LinkedIN influenceri koji su na poslovnoj društvenom platformi skupili i više od 200 tisuća pratitelja. LinkedIn je postao društvena mreža koju mrziš ili voliš, Netokracija je još prije pisala kako je ona postala odlagalište objava za samohvalu i šuplje inspiracije. No, za one koji nisu uspjeli na konferenciji AllWeb u Tirani dvoje influencera je pričalo o tome kako većina koja tako misli (a pritom je željela uspjeti) si je sama kriva za to. Ako želiš nešto prodati, ne smiješ biti direktan i pričati o svojim uspjesima i rezultatima. LinkedIN je prilika da se svatko predstavi svojim potencijalnim klijentima ili poslodavcima. Fokus mora biti više na sadržaj nego na ciljeve, koji će doći sami od sebe (ako je taj cilj npr. novac, plaćanje računa i slično). Netokracija, a tu je i link na konferenciju u kojoj možete čuti i lijep engleski naglasak hrvatskog voditelja i influencera iz Sarajeva.