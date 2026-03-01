Traži se krizni menadžer - AI zna računati, ali netko mora misliti
LinkedIn: AI strategija i upravljanje rizicima među najbrže rastućim vještinama za 2026
LinkedInova analiza 12 tržišta pokazuje da najbrže rastu vještine povezane s primjenom umjetne inteligencije izvan tehničkih uloga. Prompt-inženjering i rad s velikim jezičnim modelima sve su prisutniji u HR-u, marketingu i prodaji, osobito u Indiji. Istodobno rastu strateško upravljanje AI-jem, odgovorna primjena i upravljanje podacima, posebno u SAD-u. Jačaju i međufunkcijska suradnja, vodstvo, javni nastup te vještine poslovnog rasta i upravljanja rizicima. Svaki peti profesionalac ističe manjak vještina kao prepreku zapošljavanju, a platforma do ožujka 2026. nudi besplatne tečajeve vezane uz tražene kompetencije. Lider