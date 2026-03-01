LinkedIn: AI strategija i upravljanje rizicima među najbrže rastućim vještinama za 2026 - Monitor.hr
Traži se krizni menadžer - AI zna računati, ali netko mora misliti

LinkedIn: AI strategija i upravljanje rizicima među najbrže rastućim vještinama za 2026

LinkedInova analiza 12 tržišta pokazuje da najbrže rastu vještine povezane s primjenom umjetne inteligencije izvan tehničkih uloga. Prompt-inženjering i rad s velikim jezičnim modelima sve su prisutniji u HR-u, marketingu i prodaji, osobito u Indiji. Istodobno rastu strateško upravljanje AI-jem, odgovorna primjena i upravljanje podacima, posebno u SAD-u. Jačaju i međufunkcijska suradnja, vodstvo, javni nastup te vještine poslovnog rasta i upravljanja rizicima. Svaki peti profesionalac ističe manjak vještina kao prepreku zapošljavanju, a platforma do ožujka 2026. nudi besplatne tečajeve vezane uz tražene kompetencije. Lider


Slične vijesti

29.06.2025. (19:00)

Vizitka danas, suradnja sutra – ako ne zaboraviš odgovoriti na poruku

Mreža zlata vrijedi: kako izgraditi kontakte koji otvaraju vrata

Profesionalno umrežavanje nije puka razmjena vizitki, već gradnja stvarnih odnosa koji mogu donijeti posao, znanje i napredak. Ključ je u proaktivnosti – od ranog dolaska na događanja i jasnog predstavljanja do održavanja kontakata porukama, kavama i video pozivima. LinkedIn je neizostavan, ali ni ostale mreže nisu za odbaciti. Daj prije nego što tražiš, budi dosljedan i dostupan. I kad misliš da ti mreža više ne treba – opet idi na taj seminar. Možda baš ondje sjedi tvoj budući poslovni partner. Savjeti

20.11.2024. (14:00)

Kad su ti društvene mreže život

Influenceri koji su uspjeli na LinkedINu: To nije mjesto samo za samohvalu i šuplju inspiraciju

Postoje LinkedIN influenceri koji su na poslovnoj društvenom platformi skupili i više od 200 tisuća pratitelja. LinkedIn je postao društvena mreža koju mrziš ili voliš, Netokracija je još prije pisala kako je ona postala odlagalište objava za samohvalu i šuplje inspiracije. No, za one koji nisu uspjeli na konferenciji AllWeb u Tirani dvoje influencera je pričalo o tome kako većina koja tako misli (a pritom je željela uspjeti) si je sama kriva za to. Ako želiš nešto prodati, ne smiješ biti direktan i pričati o svojim uspjesima i rezultatima. LinkedIN je prilika da se svatko predstavi svojim potencijalnim klijentima ili poslodavcima. Fokus mora biti više na sadržaj nego na ciljeve, koji će doći sami od sebe (ako je taj cilj npr. novac, plaćanje računa i slično). Netokracija, a tu je i link na konferenciju u kojoj možete čuti i lijep engleski naglasak hrvatskog voditelja i influencera iz Sarajeva.

03.02.2024. (19:31)

LinkedIn preplavili lažni oglasi za posao, iza njih se znaju kriti hakeri i kriminalci

12.12.2023. (19:00)

Još jedan kroničan deficit

Suosnivač LinkedIna: Ogromna je potražnja za ‘zelenim’ radnim mjestima

LinkedIn je nedavno objavio izvješće o zelenim radnim mjestima i vještinama. Zaključak u izvješću jasno pokazuje da je Europa u deficitu s “vještinama održivog upravljanja i drugim zelenim vještinama, što može ugroziti napredak i usporiti zelenu tranziciju. Kada je generalno o zelenim poslovima riječ, ona se obično povezuju s određenim zanatima – poput instaliranja panela za obnovljive izvora energije ili osiguravanja kvalitete vode. Sve više i više tvrtki želi zaposliti ljude sa zelenim vještinama, a “zeleno zapošljavanje”, kako ga naziva izvješće LinkedIna, poraslo je za oko 25 posto u usporedbi s drugim industrijama. Proizvodnja električnih vozila, baterije, zelena tehnologija – sve se širi, i to nevjerojatno brzo. Problem je da se nudi više mjesta nego što ima radnika sa zelenim vještinama. Green

17.03.2023. (17:00)

Dođi da poslujemo zajedno

20 godina LinkedIna: Uspjeh duguje dobrom balansu između privatnoga i poslovnoga

Kad je 2003. lansirana nova poslovna platforma – LinkedIn – malotko se kladio na njezin uspjeh. Štoviše, predviđali su joj potpuni krah jer, za razliku od drugih ‘osobnijih‘ društvenih mreža koje su se u to vrijeme kuhale, a mladi, ambiciozni Zuckerberg tek stupao na scenu, LinkedIn je ciljao na poslovne živote svojih korisnika, što je zvučalo, blago rečeno, dosadno. Umjesto da padne pod utjecaj nevjernih toma, nova je društvena platforma odlučila dokazati da imaju krivo. Tijekom 2016. za LinkedIn se zainteresirao tehnološki gigant Micorosft, koji ga je preuzeo za 26 milijardi dolara. I dok su tijekom pandemije mnogi biznisi jedva spajali kraj s krajem, platforma je stabilno rasla. Pandemija je promijenila način na koji velik broj korisnika razmišlja o poslu, presložila je njihove životne prioritete pa su se ohrabrili istražiti druge opcije, a LinkedIn bio je idealan kanal za istraživanje novih poslova i razmjenu iskustava. Lider

22.01.2022. (08:00)

Kao dijete Facebooka i Instagrama

LinkedIn: “Poslovna mreža” koja je postala odlagalište objava za samohvalu i šuplje inspiracije

Činjenica je da je većina prisutnih na LinkedInu, donedavno gledala na tu mrežu kao vrijedan izvor informacija o različitim trendovima raznovrsnih industrija, kutak za dobru raspravu o procesima zapošljavanja, novim tehnologijama i dostupnim edukacijama, uspješnim i neuspješnim poduzetničkim pothvatima… u međuvremenu je postalo mjesto gdje: Mnogi ljudi svoje objave pretvaraju u vlastite blogove – o sebi, imaju besramne ulete, ima sve više verbalnih proljeva u obliku motivacijskih i inspirativnih poruka, radikalnog korištenja emotikona, poplave vrlo površnih anketa… Iako i dalje ima i pozitivnih strana, tvrdi autorica Netokracije

13.10.2021. (01:00)

LinkedIn: Novi algoritam otkriva kako biti viđen na ovoj poslovnoj društvenoj mreži

Društvena mreža LinkedIn poznata kao poslovna društvena mreža u zadnje vrijeme postaje sve samo ne poslovna. Mnogi korisnici negoduju da se polako ali sigurno pretvorio u Facebook. Promoviranje sebe van svakog razuma, objavljivanje svakodnevnih postova iako realno svaki dan nemate što za objaviti i slično dovelo je do toga da je ova mreža postala zagušena samopromocijom, duhovnim i motivirajućim porukama i sličnim, za poslovnu zajednicu nepotrebnim objavama. Pandemija je samo pojačala korištenje ove društvene mreže, pa se svi žele što bolje promovirati i predstaviti budućim poslodavcima, partnerima ili klijentima. Ako ste jedan od tih koji život provlače kroz LinkedIn i koji imaju potrebu svaki dan objaviti post na ovoj društvenoj mreži nije loše znati kako funkcionira LinkedIn algoritam i imati veći reach. Naime, za profile najbolje prolaze fotografije, ankete i dokumenti. Od objava, bolje prolaze one bez linkova. Interakciju povećava i što veći broj komentara. Lider

19.06.2016. (20:11)

Samo pozitivno

Šefica ljudskih resursa u LinkedInu otkrila 5 osobina najboljih menadžera

Šefica ljudskih resursa u LinkedIn-u Pat Weiner, otkrila je 5 obrazaca ponašanja koje imaju samo najbolji menadžeri u svojim branšama: podupiru svoje zaposlenike u profesionalnom razvoju, konstantno procjenjuju rad i razvoj svojih zaposlenika, jasno postavljaju ciljeve i očekivanja, podupiru poduzetničko razmišljanje i mentalitet te ohrabruju zaposlenike u preuzimanju određenog rizika kako bi se posao uspješno završio. Poslovni, Business Insider

18.06.2016. (17:47)

Poslovni svijet

Što Microsoft želi postići preuzimanjem LinkedIna za 26 milijardi dolara?

LinkedIn je, poput Microsofta kompanija koja se već dulje vrijeme bori s pronalaskom načina kako zaraditi novac. Najveći dio prihoda dolazi od naplaćivanja pristupa bazi podataka kompanijama koje su u potrazi za novim kadrovima. No, i uz to, kompanija i dalje posluje u minusu. LinkedIn sa svojih 430 milijuna članova ima najbolju svjetsku bazu poslovnih ljudi i podataka iz njihovih životopisa. No, od tih 430 milijuna korisnika, stranice LinkedIna barem jedanput mjesečno posjeti njih tek stotinjak milijuna, piše Tportal o nejasnim motivima Microsofta za preuzimanje poslovne mreže Linkedin.