Kad 0,1% voća glumi glavnu ulogu

Uz potencijalne antikancerogene i antioksidativne učinke, istraživanja su pokazala da zeleni čaj ima protuupalna, antitrombotska, antivirusna i antibakterijska svojstva. Usto u njemu ima minerala i vitamina, a sve to pomaže kod mnogih bolesti. Za dobro mu se stavlja i to da sadrži dva puta manje kofeina od crnog čaja i pet puta manje kofeina od kave. Za epigalokatehin-galat (EGCG) već se dugo zna da je glavna djelatna tvar u zelenom čaju. On uklanja slobodne radikale, pa tako sprječava nastanak raka no i drugih bolesti uzrokovanih tim vrlo reaktivnim molekulskim vrstama. No osim djelova svojstvenog flavonoidima i njima sličnih spojeva, epigalokatehin-galat ima – kažu autori spomenutog rada – još jedno, vrlo specifično djelovanje. On naime sprječava umnažanje stanica raka. Pri nešto višim koncentracijama EGCG dolazi i do uništavanja stanica raka debelog crijeva. Iako nije skroz jasan utjecaj EGCG-a mna rast tumora, još ostaje neodgovoreno pitanje koncentracije, Nenad Raos za Bug.