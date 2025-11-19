Kad 0,1% voća glumi glavnu ulogu
Voćni čajevi: velika voćna prevara u šalici
Na policama trgovina voćni čajevi često sadrže minimalne količine voća – ponekad tek 0,1%, i to u obliku koncentrata ili komine, dok glavninu čine hibiskus, šipak i jabuka. Iako ambalaža obećava bogate bobice i aromatične plodove, deklaracije otkrivaju suprotno. Jedna jeftinija robna marka ipak nudi nešto više – oko 8% plodova šumskog voća, iako i dalje počiva na standardnoj bazi. Proizvođači sve pravdaju tehnološkim procesom i organoleptičkim svojstvima, no potrošačima ostaje dojam da je voće uglavnom marketinški ukras. Velika škrtica za Jutarnji.