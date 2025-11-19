Voćni čajevi: velika voćna prevara u šalici - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kad 0,1% voća glumi glavnu ulogu

Voćni čajevi: velika voćna prevara u šalici

Na policama trgovina voćni čajevi često sadrže minimalne količine voća – ponekad tek 0,1%, i to u obliku koncentrata ili komine, dok glavninu čine hibiskus, šipak i jabuka. Iako ambalaža obećava bogate bobice i aromatične plodove, deklaracije otkrivaju suprotno. Jedna jeftinija robna marka ipak nudi nešto više – oko 8% plodova šumskog voća, iako i dalje počiva na standardnoj bazi. Proizvođači sve pravdaju tehnološkim procesom i organoleptičkim svojstvima, no potrošačima ostaje dojam da je voće uglavnom marketinški ukras. Velika škrtica za Jutarnji.


Slične vijesti

12.01. (08:00)

Bod za 'tim Kava'

Vrećice čaja ispuštaju milijune čestica nano i mikroplastike

Oni koji izbjegavaju čaj iz filter vrećica možda su u pravu budući da su znanstvenici u Španjolskoj pronašli tragove mikroplastike dospjele u ljudske stanice nakon natapanja vrećica čaja u vodi. Tim istraživača kaže da je njihova studija pokazala da ogroman broj tih čestica na kraju apsorbiraju crijevne stanice, odakle prelaze u krvotok i potom u cijelo ljudsko tijelo. Potencijalne zdravstvene implikacije okolišne mikro/nanoplastike (MNPL) sve su više zabrinjavajuće, kažu, pozivajući na daljnja istraživanja učinka kronične izloženosti. Nacional

17.11.2024. (19:00)

Ako već moramo birati

Čaj ima manji ekološki otisak od kave

Čaj i kava mnogim su omiljeni topli napitci, no čaj je ekološki prihvatljiviji. Za šalicu čaja potrebno je manje resursa (2 g listića naspram 7 g zrna kave), a njegov uzgoj manje doprinosi krčenju šuma. Kava, osobito s mlijekom, ima veći utjecaj na okoliš zbog intenzivnog uzgoja, korištenja pesticida i gnojiva te većih emisija stakleničkih plinova. Uzgoj kave godišnje uzrokuje gubitak 130.000 hektara šume. Održive prakse, poput manje gnojiva i transporta brodom, mogu smanjiti emisije, dok pojedinci mogu pridonijeti grijanjem manje vode, konzumacijom bez mlijeka ili prelaskom na biljno mlijeko. DW

14.01.2024. (13:12)

U sezoni kašlja pomognite si čajem od crvenog luka: Jednostavan napitak iz prirodne ljekarne

29.09.2023. (21:00)

Kava ujutro, čaj popodne

Što je bolje: kava ili čaj? Rezultat je izjednačen

Nutricionisti su se uključili u debatu o prednostima kave naspram čaja, ističući kako dodaci mogu pretvoriti inače zdrave napitke u manje zdrave izbore, posebno zbog povećanja unosa kalorija. Jedna od prednosti kave je njezina sposobnost poboljšanja mentalne budnosti. Jedna od ključnih prednosti čaja je njegova bogata količina antioksidansa. I kava i čaj nude jedinstvene prednosti zdravlja, a izbor između njih često ovisi o osobnim preferencama. Dok kava može poboljšati mentalnu budnost, fizičku izdržljivost i pružiti mnoge antioksidanse, čaj nudi povoljne učinke na zdravlje srca, probavu i smanjenje rizika od nekoliko kroničnih bolesti. Važno je napomenuti da konzumacija oba napitka može smanjiti rizik od određenih bolesti, iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se donijeli konačni zaključci. N1

18.09.2023. (10:00)

Zdraviji nego što se mislilo

Raos: Lijek za rak iz zelenog čaja

Uz potencijalne antikancerogene i antioksidativne učinke, istraživanja su pokazala da zeleni čaj ima protuupalna, antitrombotska, antivirusna i antibakterijska svojstva. Usto u njemu ima minerala i vitamina, a sve to pomaže kod mnogih bolesti. Za dobro mu se stavlja i to da sadrži dva puta manje kofeina od crnog čaja i pet puta manje kofeina od kave. Za epigalokatehin-galat (EGCG) već se dugo zna da je glavna djelatna tvar u zelenom čaju. On uklanja slobodne radikale, pa tako sprječava nastanak raka no i drugih bolesti uzrokovanih tim vrlo reaktivnim molekulskim vrstama. No osim djelova svojstvenog flavonoidima i njima sličnih spojeva, epigalokatehin-galat ima – kažu autori spomenutog rada – još jedno, vrlo specifično djelovanje. On naime sprječava umnažanje stanica raka. Pri nešto višim koncentracijama EGCG dolazi i do uništavanja stanica raka debelog crijeva. Iako nije skroz jasan utjecaj EGCG-a mna rast tumora, još ostaje neodgovoreno pitanje koncentracije, Nenad Raos za Bug.

12.12.2022. (21:21)

Za pripravu čaja dovoljna je vruća voda, a ne proključala

17.09.2019. (11:00)

Pijenje čaja pozitivno utječe na strukturu mozga te smanjuje izglede za kognitivni pad u starijoj životnoj dobi