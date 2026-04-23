Vodič kroz Claude: Od uvoza memorije do analize screenshotova - Monitor.hr
Danas (13:00)

Nisam Jean, ali Claude vam dam

Vodič kroz Claude: Od uvoza memorije do analize screenshotova

Iako se Anthropic voli praviti važan jer su “odbili” Pentagon, njihov adut Claude zapravo je koristan alat (koji ne pati od amnezije). Glavna fora je uvoz memorije iz ChatGPT-a kako ne biste morali ispočetka objašnjavati da mrzite korijander. Claude analizira vaše fotke, PDF-ove, pa čak i screenshotove otvorenih prozora (zato oprezno s tabovima!). Može se povezati s Google Driveom ili GitHubom, a ako postanete paranoični, jednim klikom mu možete “isprati mozak” gašenjem postavki privatnosti. Ukratko: pametan je, radoznao i navodno ima principe. PC Mag


05.03. (14:00)

Bez tenkova i kopnene invazije

Umjetna inteligencija ubrzava rat: od identifikacije cilja do napada u nekoliko trenutaka

Umjetna inteligencija sve više sudjeluje u vojnim operacijama jer znatno ubrzava proces od identifikacije cilja do pokretanja napada. Američka vojska navodno je koristila model Claude tvrtke Anthropic u sustavima koje razvija Palantir za analizu obavještajnih podataka, određivanje prioriteta ciljeva i procjenu pravnih uvjeta za napad. AI može brzo obraditi velike količine informacija, pa se procesi koji su ranije trajali danima sada odvijaju gotovo trenutačno. Stručnjaci upozoravaju da takva automatizacija može dovesti do „kognitivnog rasterećenja“, pri čemu ljudi samo potvrđuju odluke koje je prethodno oblikovao algoritam, što otvara etička pitanja o odgovornosti u ratovanju. tportal

28.02. (14:00)

AI u vojsci - tko pije, a tko ne mora pjevušiti

OpenAI sklapa sporazum s Pentagonom, Anthropic proglašen sigurnosnim rizikom

Sam Altman najavio je da OpenAI potpisuje sporazum s Pentagonom za korištenje AI u klasificiranim vojnim sustavima uz zabranu masovnog nadzora i ljudsku kontrolu sile. Sporazum uključuje tehničke zaštitne mehanizme i nadzor inženjera u Pentagonu. Istog dana, administracija Donalda Trumpa zabranila je korištenje AI alata tvrtke Anthropic u saveznim agencijama, označivši je “rizikom za opskrbni lanac”. Anthropic odbija ukloniti ograničenja za AI u autonomnom oružju i najavljuje pravni izazov. Altman poziva na jednake uvjete za sve AI kompanije, dok Pentagon ističe važnost pouzdanih partnera u području AI-ja i vojne sigurnosti. tportal, Index