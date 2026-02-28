OpenAI sklapa sporazum s Pentagonom, Anthropic proglašen sigurnosnim rizikom - Monitor.hr
Danas (13:00)

AI u vojsci - tko pije, a tko ne mora pjevušiti

OpenAI sklapa sporazum s Pentagonom, Anthropic proglašen sigurnosnim rizikom

Sam Altman najavio je da OpenAI potpisuje sporazum s Pentagonom za korištenje AI u klasificiranim vojnim sustavima uz zabranu masovnog nadzora i ljudsku kontrolu sile. Sporazum uključuje tehničke zaštitne mehanizme i nadzor inženjera u Pentagonu. Istog dana, administracija Donalda Trumpa zabranila je korištenje AI alata tvrtke Anthropic u saveznim agencijama, označivši je “rizikom za opskrbni lanac”. Anthropic odbija ukloniti ograničenja za AI u autonomnom oružju i najavljuje pravni izazov. Altman poziva na jednake uvjete za sve AI kompanije, dok Pentagon ističe važnost pouzdanih partnera u području AI-ja i vojne sigurnosti. tportal, Index


Slične vijesti

21.02. (11:00)

Zasad kratki video. Sutra možda i cijeli film

AI uskrsnuo Kralja Conana: fanovski trailer koji izgleda kao najava pravog filma

Fanovi Conana zamislili su kako bi mogao izgledati treći nastavak kultne sage – i uz pomoć naprednih AI alata pretvorili tu ideju u iznenađujuće uvjerljiv filmski trailer. Riječ je o fan-made videu koji koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje gotovo pravog kinematografskog doživljaja – mračnog, epskog i nostalgičnog. Iako nije službeni nastavak, trailer pokazuje koliko AI danas može realistično rekonstruirati viziju “Kralja Conana” kakvu su obožavatelji desetljećima priželjkivali.

12.02. (18:00)

Zloupotreba na vidiku

Utopijski scenarij u kojem je AI podređen ljudskom i planetarnom opstanku nažalost je najmanje izgledan

Moguća su tri scenarija razvoja superinteligencije. Prvi, najizgledniji, jest tehnokratska dominacija u kojoj AI služi elitama i optimizira postojeće nejednakosti. Drugi je katastrofalni neuspjeh upravljanja – loše postavljeni ciljevi i gubitak kontrole dovode do eskalacija i potencijalne civilizacijske krize. Treći, najmanje vjerojatan, podrazumijeva radikalnu globalnu koordinaciju i moralnu zrelost, uz ograničenje moći i podređivanje AI općem dobru. Paradoks je da bi upravo scenarij koji bi donio najveću korist zahtijevao političku i etičku transformaciju za koju zasad nema naznaka. Vladimir Lokner za Ideje

11.02. (11:00)

Tu smo još, ali strojevi nam već lagano pakiraju kofere

Od Deep Bluea do umjetne inteligencije: kako su strojevi prestigli ljudsku igru i znanje

Poraz Garija Kasparova od IBM-ova Deep Bluea 1996. označio je simboličan početak nadmoći strojeva, iako Deep Blue nije bio prava umjetna inteligencija, već specijalizirana računalna snaga. Pravi AI procvat dolazi nakon 2010. s dubokim neuronskim mrežama, GPU revolucijom i velikim jezičnim modelima. Prekretnice su ImageNet 2012., AlphaGo 2016. i današnji sustavi koji uvjerljivo oponašaju razumijevanje i stvaranje. AI već nadmašuje ljude u mnogim područjima, iako još pati od nedostatka konteksta, etike i pouzdanosti. Goran Litvan za Lider

08.02. (00:00)

Ako AI uzme posao, dionice dajemo svima. Valjda

Bakićeva najava AI-revolucije: veza koja (još) nedostaje

Nakon gostovanja u emisiji Romana Bolkovića 1 na 1 prošli tjedan (HRT), poduzetnik i filantrop Nenad Bakić proširio je svoje teze o dubokom transformacijskom utjecaju AI na tržište rada u eseju Tehnološke revolucije i AI. Velimir Šonje za Ekonomski lab raspravlja o Bakićevim tezama o dubokom utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, posebno u vezi istiskivanja bijelih ovratnika (pametniji ljudski rad), i prijedloga masovnog dioničarstva kao alternative univerzalnom osnovnom dohotku. Šonje uspoređuje Bakića s Hararijem zbog spekulacija, ali suprotstavlja i optimističnije nalaze Acemoglua te kontradiktorne prognoze MMF-a. Zaključak je skeptičan: empirijskih dokaza još je premalo, vremenski okviri su nejasni, a mogućih društvenih odgovora mnogo. Jedino sigurno – prerano je za konačne sudove, a prerano i za paniku.

02.02. (09:00)

Staviti ju u kavez i nadati se da ne podivlja

EU AI aktom žele osigurati sigurno i pouzdano korištenje umjetne inteligencije

Akt o umjetnoj inteligenciji EU definira pravila za sigurno, pouzdano i etično korištenje AI. Sustavi se klasificiraju prema riziku: visokorizični moraju zadovoljiti stroge zahtjeve za sigurnost, transparentnost, ljudski nadzor i kvalitetu podataka; limitiranorizični zahtijevaju informiranje korisnika o AI interakciji; neprihvatljivi su zabranjeni. Cilj je zaštita temeljnih prava, povjerenja i društvene odgovornosti, uz poticanje inovacija i konkurentnosti europskih AI proizvoda. Izazovi uključuju tehničku i organizacijsku provedbu te etičku odgovornost developera. Bug

26.01. (15:00)

Više skrolanja, manje listanja

Post-literarno društvo: kad algoritmi čitaju bolje od nas

Američki novinar Nicholas Carr upozorava na rađanje „post-literarnog društva“ u kojem knjige, književnost i humanističke vrijednosti gube utjecaj pred STEM elitom Silicijske doline. Primjeri poput Sama Bankman-Frieda ilustriraju kulturu koja smatra čitanje zastarjelim, dok digitalna revolucija i AI smanjuju sposobnost duboke koncentracije i kreativnosti. Generativni AI nudi parodiju stvaralaštva, zamjenjujući tradiciju statistikom i algoritmima, dok kultura brze informacijske potrošnje potiče površnost i neznanje. Ipak, Carr ostavlja tračak nade: čak i u zatvoru, SBF može ponovno otkriti vrijednost dubokog čitanja i ljudskog izraza. Bug

20.01. (23:00)

Ništa novo, ali barem je siguran u sebe

ChatGPT i investicijski savjeti: AI ponavlja klasične recepte financijske slobode

U podcastu The Diary Of A CEO Steven Bartlett testirao je ChatGPT pitanjima o financijskoj neovisnosti i većoj zaradi. Odgovori umjetne inteligencije gotovo su se u potpunosti poklopili sa savjetima investicijskog autora Jaya L. Collinsa: živjeti ispod svojih mogućnosti, izbjegavati dugove, štedjeti i ulagati u niskotarifne indeksne fondove te razvijati tražene vještine. Razgovor se dotaknuo i budućnosti rada u eri AI-ja, uz upozorenja Sama Altmana da će mnogi poslovi biti brzo transformirani ili nestati. N1

19.01. (18:00)

Zagreb kakav je nekad bio

Filip stvara magične videe koji su na tisuće ljudi vratili u djetinjstvo i jednostavnija vremena: “AI je samo alat, emociju stvara čovjek”

Kratki videi nalik dokumentarnim zapisima, koje je stvorio o Zagrebu proširili su se društvenim mrežama. Radi se o serijalu nostalgičnih AI videa s prikazom života u Zagrebu u ne tako dalekoj prošlosti. Iz vremena prije današnje tehnologije i užurbanosti, kad je zimi padao snijeg, proizvoda je bilo manje, a druženja više.JutarnjiSve počinje scenarijem koji sam pišem, tekst je ključan jer on daje ritam i emociju. Zatim kreće “promptanje”, odnosno davanje uputa AI-ju. Najveći je izazov, a ujedno i kreativna igra, prikazati lokalni kontekst. Koristim kombinaciju alata koje smo djelomično sami razvili jer imam vlastitu produkciju koja kreira takav sadržaj. To je prava suradnja čovjeka i stroja, kaže Philatz za Putni kofer.