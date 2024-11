It's the economy, stupid!

Ako dirnete u nešto od to dvoje, gubite, a mnogim Amerikancima zadnjih godina ide ekonomski loše. Inflacija posebno pogađa slojeve društva s nižim primanjima. Mnoge industrije se gase, pri čemu tisuće ljudi nemaju smislenu alternativu. Da Hrvati glasaju po istim načelima kao Amerikanci, od cijele političke scene koju imamo ne bi valjda ostalo deset ljudi. HDZ bi zbog najave povećanja nekih poreza bez da bitno smanji neke druge poreze bio pometen. Vidim kako se neki s desnice jako vesele Trumpovoj pobjedi. No, to je paradoks. Desnica u Hrvatskoj (mislim na one desnije od HDZ-a!), ne pobjeđuje upravo iz razloga zbog kojeg demokrati nisu pobijedili u SAD-u. Demokrati su izgubili izbore zbog toga što su ideološka pitanja stavili ispred financijskih, materijalnih interesa prosječnog Amerikanca. A sada se sjetite nastupa hrvatskih desnih političara. Goran Vojković za Index