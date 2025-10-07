Vojno vodstvo Hamasa je desetkovano i nije jasno koliko boraca ova organizacija još uvijek ima - Monitor.hr
Možeš ubiti čovjeka, ali ne i ideju iza njega

Vojno vodstvo Hamasa je desetkovano i nije jasno koliko boraca ova organizacija još uvijek ima

Ipak, i dalje je sposobna izvoditi gerilske napade. U protekle dvije godine, razni izraelski sigurnosni izvori tvrde da su ubili između 17.000 i 23.000 pripadnika te organizacije. Izraelska vojska nije ponudila nikakve čvrste dokaze o broju ubijenih boraca Hamasa, a mnogi promatrači sugeriraju da bi taj broj mogao biti znatno niži. Prije da ih je ubijeno manje od 9 tisuća, dok je više od 65 tisuća ubijenih civila. U protekle dvije godine Hamas je promijenio svoju taktiku. Djeluje više kao decentralizirana skupina i sve se više oslanja na gerilsko ratovanje, taktiku “udari i bježi” te zasjede s eksplozivom. Pitanje je koliko zapravo još uvijek ima kontrole nad Gazom. Sigurnosnu prazninu popunjavaju kriminalne bande i klanovi, dok su dužnosnici Hamasa sve više odsutni s javnih dužnosti, uglavnom zbog straha od izraelske likvidacije. Vjeruje se da će Hamas biti teško potpuno uništiti, budući da je pokret više poprimio oblik ideologije. DW


25.04. (10:00)

I otpor ima rok trajanja

Hamas pod pritiskom: mogući kraj kontrole u Gazi

Od preuzimanja vlasti 2007. na izborima, nakon kojih se nasilno riješio rivala iz pokreta Fatah, Hamas se održavao na vlasti bez pravih izbora, oslanjajući se na represiju i podršku iz inozemstva, prije svega iz Irana. Sada ta kontrola dolazi pod znak pitanja. DW prenosi da je jedan palestinski dužnosnik nedavno izjavio kako je Hamas spreman odreći se vlasti “pod određenim uvjetima”. Na društvenim mrežama šire se snimke prosvjeda u kojima ljudi skandiraju: “Svi iz Hamasa – van!” i “Hamas je smeće!”. Izmučeno stanovništvo, ogorčeno godinama sukoba i najnovijom katastrofom izazvanom ratom s Izraelom, sve otvorenije krivi upravo Hamas… Zaokret Hamasa, ako je doista stvaran, vjerojatno je motiviran kombinacijom vojnih gubitaka, političke izolacije i unutarnjeg pritiska. Index

15.01. (19:30)

Kraj rata? Izrael i Hamas dogovorili primirje u Gazi

Izraelska vlada i Hamas dogovorili su se o sporazumu koji će privremeno zaustaviti borbe u Gazi i omogućiti postupno oslobađanje talaca i palestinskih zatvorenika, javlja izvor upoznat s pregovorima za CNN. Izraelski dužnosnik potvrdio je za Times of Israel da je postignut sporazum o prekidu vatre i taocima. Novine, pozivajući se na visokog arapskog diplomata, izvještavaju da će SAD, Katar i Egipat uskoro izdati zajedničku izjavu kojom će najaviti sporazum. tportal

20.10.2024. (00:00)

Nema mira među susjedima

Analitičari vjeruju da ubojstvo vođe Hamasa nije konačan udarac ovoj organizaciji

Netanyahu je ubojstvo političkog vođe Hamasa okarakterizirao kao kraj ove organizacije koja vlada Palestinom, no promatrači se neće složiti. To je svakako veliki udarac, ali politika eliminacije vođa u prošlosti nije ni prije uistinu oslabjela Hamasovu volju i sposobnost da se bori protiv Izraela, tim više što je Sinvar stigao na čelo nakon atentata prijašnjeg vođe Ismaila Hanija. “Hamas će se oporaviti oslanjajući se na novu generaciju lidera, ponovno razvijajući svoju vojnu i tehnološku sposobnost i privlačeći mlade Palestince u Gazi i na Zapadnoj obali koji su brutalizirani sukobom s Izraelom”. Političko vodstvo Hamasa nalazi se u Kataru, a Netanyahu sigurno neće stati na ovome. DW

01.05.2024. (18:00)

Blisko o istoku

Žižek: Canceliranje Palestine

Ruši se kuća od karata. Ranije se Izrael makar pretvarao da poštuje dva pravila: kritika izraelske politike je dozvoljena, a antisemitizam nije; i bombardiranje Gaze je usmjereno na Hamas, koji i sam terorizira obične Palestince, a ne na cjelokupno stanovništvo Gaze. U posljednje vreme, međutim, ove razlike su se urušile. Netanyahu u intervjuima otvoreno izjavljuje da je u slučajevima kada direktan antisemitizam nije dozvoljen, njegovo mjesto zauzela kritika Izraela. Također, mnogi visoki izraelski dužnosnici sve otvorenije izjednačavaju Gazu sa Hamasom. S obzirom na to, argument koji se često ponavlja da Izrael ne može zaista eliminirati Hamas, promašuje poantu. Za Izrael, pravi cilj rata jeste apsorpcija Gaze i Zapadne obale: Veliki Izrael, od rijeke do mora. Do tada, Izrael treba biti u stanju da tvrdi da Hamas i dalje predstavlja prijetnju, kako bi opravdao nastavak vojne intervencije. Slavoj Žižek za Peščanik.

23.04.2024. (20:00)

Al Jazeerin dokumentarac otkriva priču oko napada Hamasa na Izrael, brojne optužbe na njihov račun ispale – lažne

Istraživački novinari Al Jazeere (I-Unit) proveli su forenzičku analizu događaja od 7. listopada, kada su borci Hamasa pokrenuli napad na Izrael koji je transformirao politiku Bliskog istoka. Dokumentarac October 7 otkriva pozadinu službene priče da su borci Hamasa kršili ljudska prava, da bi putem prikupljenih snimaka prikazali kako su neke od tih priča – lažne. To uključuje tvrdnje o zločinima poput masovnog ubijanja i odrubljivanja glava bebama, kao i tvrdnje o raširenom i sustavnom silovanju – priče koje su političari u Izraelu i na Zapadu širili kako bi opravdali žestinu naknadnog bombardiranja Pojasa Gaze, koje je do objave dokumentarca ubio više od 30 tisuća ljudi. Tamo gdje su navodno pronašli ostatke spaljenih beba, utvrđeno je kako tamo nikakvih beba nikad nije ni bilo. Dokumentarac je mučan, ali poučan. Gledanje na vlastitu odgovornost. Al Jazeera

29.11.2023. (19:00)

Poslije ćemo pričati...

Varoufakis: Ljudi koji vjeruju u fizičku eliminaciju svakoga tko je povezan s Hamasom zapravo podržava genocid u Gazi

Izrael nije i ne može biti u ratu s Gazom. Gaza nije država. To je palestinski teritorij koji je Izrael nezakonito okupirao 1967. Kao što dobro znamo, ljude koje netko naziva teroristima netko drugi može nazivati borcima za slobodu. Državom je ne čini ni to što je nakon povlačenja izraelske vojske kontrolu u Gazi preuzeo Hamas. Jesu li Yitzak Shamir (izraelski premijer od 1986. do 1992) i njegova organizacija Stern Gang bili teroristi? Britanska vlada i većina europskih zemalja su smatrali da jesu, ali mnogi Židovi nisu tako mislili. Što se tiče Hamasa, nema sumnje da Hamas koristi taktiku terorizma i čini ratne zločine. Ali to isto radi i izraelska država već (više od) sedam desetljeća. Zaboravljate da je za razliku od Al Qaede, koja nikada nije bila povezana s afganistanskim zajednicama, Hamas duboko integriran u društvo Gaze. Yanis Varoufakis za Peščanik.

24.11.2023. (08:00)

Nek potraje i dulje

Počelo povijesno primirje, prekid vatre daje priliku za oslobađanje talaca i pružanje potrebne pomoći

Odgođeno četverodnevno primirje počelo je u petak, u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Ono uključuje dodatnu humanitarnu pomoć Gazi kroz Egipat, a onda, ako sve prođe po planu, se očekuje oslobađanje prve skupine talaca kasnije danas – oko 15 sati po hrvatskom vremenu. Egipat je objavio da će se 130.000 litara dizela i četiri kamiona plina dnevno isporučivati ​​Gazi. Očekuje se oslobađanje 50 žena i djece, nekih od oko 240 ljudi koje je Hamas uzeo kao taoce tijekom svojih napada 7. listopada. Specijalni zrakoplov dovezao je kući u Moskvu 103 ruska državljana evakuirana iz Gaze. Index, tportal

22.11.2023. (09:00)

Potvrđeno: Postignut dogovor Hamasa i Izraela o primirju i puštanju talaca

Sporazum će predstavljati prvo primirje u ratu u kojem su izraelska bombardiranja sravnila dijelove Gaze kojom vlada Hamas. Prema podacima vlasti u Gazi, u tim je napadima ubijeno 13.300 civila u gusto naseljenoj enklavi, a otprilike dvije trećine od 2.3 milijuna stanovnika ostale su bez krova nad glavom. Prije nego što je okupio vladu u punom sastavu, Netanyahu je jučer održao konzultacije o sporazumu sa svojim ratnim kabinetom i širim kabinetom za nacionalnu sigurnost. Prema izraelskim izvorima, Hamas drži više od 200 talaca, zatočenih 7. listopada, kad su njegovi borci upali u Izrael i ubili 1200 ljudi. Index

19.11.2023. (09:00)

Ne baš najpogodnije mjesto za život

Perković: Siromaštvo Gaze je posljedica Hamasove vlasti, koji je stvorio i bogatu manjinu

Za pojmove Europe i razvijenog svijeta definitivno se radi o velikom siromaštvu, ali brojne države na svijetu su nerazvijenije. Prije svega se radi o državama Afrike, srednje Azije te otočnim državama Kariba i Pacifika. Hamas je osvojio svu vlast u Gazi 2006. i izbori više nikada nisu održani. Ta stranka je puno militantnija od Fataha, protivi se bilo kakvom sporazumu koji bi značio bilo što osim nestanka Izraela kao države, a zbog toga su uvedene jake sankcije Pojasu Gaze. Glavni izvoz Gaze su tekstilni proizvodi i odjeća, namještaj, kamen i prehrambeni proizvodi. Izrael je općenito najveći kupac proizvoda iz Zapadne obale i Gaze te kupuje više od 80 posto izvoza. Hamas je osiromašio većinu stanovnika Gaze, ali je neke i obogatio. U bogatiji dio stanovništva spadaju krijumčari, visokorangirani članovi Hamasa, zaposlenici međunarodnih humanitarnih organizacija, kao i liječnici. Index

22.10.2023. (18:00)

Slobodna trgovina

Uloga kriptovaluta u Hamasovom napadu na Izrael

Kako je Hamas prikupio resurse za tako sofisticirani napad na jednu od najpripremljenijih svjetskih vojski? Analitičari smatraju da su u tome kriptovalute imale značajnu ulogu. Kao teroristička organizacija, Hamas se suočava sa sankcijama i isključenjem iz međunarodnog bankarskog sustava. Shodno tome, globalne mjere protiv financiranja terorizma stupaju na snagu nakon svakog pokušaja prikupljanja sredstava koja idu ovoj grupi. Međutim, izvještaji pokazuju da je Hamas primio značajna sredstva u kriptovalutama u godinama koje su prethodile najnovijem brutalnom napadu ove terorističke organizacije na Izrael. Radi se o 41 milijun dolara (39 milijuna eura) u razdoblju između kolovoza 2021. i lipnja 2023. godine, navodi softverska firma BitOK, specijalizirana za kriptovalute, sa sjedištem u Tel Avivu. Veći dio sredstava za Hamas dolazi od iseljenika ili privatnih donatora iz zemalja Perzijskog zaljeva. Najvažniji financijeri su Iran, Katar i Turska. DW