Možeš ubiti čovjeka, ali ne i ideju iza njega

Izrael nije i ne može biti u ratu s Gazom. Gaza nije država. To je palestinski teritorij koji je Izrael nezakonito okupirao 1967. Kao što dobro znamo, ljude koje netko naziva teroristima netko drugi može nazivati borcima za slobodu. Državom je ne čini ni to što je nakon povlačenja izraelske vojske kontrolu u Gazi preuzeo Hamas. Jesu li Yitzak Shamir (izraelski premijer od 1986. do 1992) i njegova organizacija Stern Gang bili teroristi? Britanska vlada i većina europskih zemalja su smatrali da jesu, ali mnogi Židovi nisu tako mislili. Što se tiče Hamasa, nema sumnje da Hamas koristi taktiku terorizma i čini ratne zločine. Ali to isto radi i izraelska država već (više od) sedam desetljeća. Zaboravljate da je za razliku od Al Qaede, koja nikada nije bila povezana s afganistanskim zajednicama, Hamas duboko integriran u društvo Gaze. Yanis Varoufakis za Peščanik.