Možeš ubiti čovjeka, ali ne i ideju iza njega
Vojno vodstvo Hamasa je desetkovano i nije jasno koliko boraca ova organizacija još uvijek ima
Ipak, i dalje je sposobna izvoditi gerilske napade. U protekle dvije godine, razni izraelski sigurnosni izvori tvrde da su ubili između 17.000 i 23.000 pripadnika te organizacije. Izraelska vojska nije ponudila nikakve čvrste dokaze o broju ubijenih boraca Hamasa, a mnogi promatrači sugeriraju da bi taj broj mogao biti znatno niži. Prije da ih je ubijeno manje od 9 tisuća, dok je više od 65 tisuća ubijenih civila. U protekle dvije godine Hamas je promijenio svoju taktiku. Djeluje više kao decentralizirana skupina i sve se više oslanja na gerilsko ratovanje, taktiku “udari i bježi” te zasjede s eksplozivom. Pitanje je koliko zapravo još uvijek ima kontrole nad Gazom. Sigurnosnu prazninu popunjavaju kriminalne bande i klanovi, dok su dužnosnici Hamasa sve više odsutni s javnih dužnosti, uglavnom zbog straha od izraelske likvidacije. Vjeruje se da će Hamas biti teško potpuno uništiti, budući da je pokret više poprimio oblik ideologije. DW