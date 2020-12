Od stoljeća sedmog

James Murdoch, mlađi sin medijskog magnata Ruperta Murdocha, rođen u bogatstvu, donedavni favorit za nasljednika Murdochova imperija poslao je kratko pismo ostavke 31. srpnja: “Odlazim zbog neslaganja s nekim od sadržaja objavljenih na news-kanalima u vlasništvu kompanije, kao i zbog neslaganja s nekim drugim strateškim odlukama. Iskreno, James R. Murdoch.” Kompaniju u vlasništvu obitelji optužuje za nemaran odnos prema okolišu i pogrešno medijsko tretiranje problema globalnog zagrijavanja, podržavanje suludih poteza predsjednika Trumpa, kao i interpretaciju vijesti o pojavi novog virusa. O preobraćenju odmetnutog sina piše Viktor Vresnik za Jutarnji. Ovdje je Wiredovih 25 People Who Are Making Things Better