Trump je ostavio sjeme razdora

Vrhovni sud SAD-a donio je proteklih dana nekoliko presuda koje su užasnule progresivne demokrate. Uz ranije ukidanje prava na pobačaj i amenovanje neograničenog nošenja oružja u javnosti, sud u sastavu 6:3 – šestero konzervativnih i troje liberalnih sudaca – ocrtava sablasnu sliku Amerike, u kojoj su građani naoružani do zuba, žene rade ilegalne pobačaje, rasne i seksualne manjine žive u strahu, a obrazovani grcaju u studentskim kreditima. Po mišljenju vodećih demokratskih političara i dobrog dijela javnosti, ugrožena je sama bit liberalne Amerike. ‘Ovo nije normalan sud‘, rekao je predsjednik Joe Biden nakon što je Vrhovni sud srušio politiku ‘afirmativne akcije’, zapravo pozitivne diskriminacije po kojoj su rasne manjine – uglavnom crnci i latinoamerički studenti – mogli ostvariti određenu prednost pri upisu na fakultete. Pojavila se bojazan da bi ovakva presuda u konačnici mogla pokrenuti novi val segregacije, ohrabrujući bijele supermaciste u konzervativnim saveznim državama… (Tportal)

Dobar članak o krhkosti demokracije koji vrijedi pročitati. Troje sudaca Vrhovnog suda (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh i Amy Coney Barrett) je imenovao Donald Trump.

I still feel strongly that the Supreme Court needs to stand on the side of the American people, not on the side of corporations and the wealthy.https://t.co/yqM5AmDvqh

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 6, 2023