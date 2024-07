Futurizam kakav smo nekad samo zamišljali

Shein, poznati internetski trgovac sa sjedištem u Singapuru, mogao bi inicijalnu javnu ponudu (IPO) izdati u Londonu, a ne u New Yorku kako se očekuje. Britanski političari su izrazili podršku njenom uvrštavanju na londonsku burzu. Istodobno, TikTok, pod vlasništvom kineske tvrtke ByteDance, suočava se s optužbama i ispitivanjima u Kongresu zbog mogućih veza s Kinom. Sve to odražava rastuće napetosti između dvije sile, koje su dovele do pomaka u globalnim poslovnim strategijama. Tako mnoge tvrtke razmatraju premještanje svojih proizvodnih pogona iz Kine u druge dijelove Azije. (Lider)