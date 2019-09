Adrenalinska avantura na 1000 metara visine – jeste li spremni? Oslobodite se straha, pronađite u sebi taj dobro skriveni adrenalinski duh i napravite nešto što će vam oduzeti dah, a nakon što to učinite, pohvalite se svima nezaboravnim iskustvom. Ponuda uključuje paragliding let u tandem letjelici s instruktorom uz uključenu opremu u organizaciji Sky Riders Cluba. Dodatne pogodnosti su: snimka leta, selfie fotke, majica i piće dobrodošlice GRATIS. Do lokacije leta možete doći u vlastitom aranžmanu ili s organizatorom. U oba slučaja je potrebna nadoplata troškova prijevoza opreme, s obzirom da organizator dolazi s opremom na mjesto leta koje ste odabrali. Opširnije na Ponudi dana.