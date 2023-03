Spoj kineske visoke tehnologije i financija (u cloudu) može promijeniti pravila igre

Pogotovo na Zapadu su se čule procjene kako će sankcije dovesti do sloma ruskog gospodarstva – neki ekonomski stručnjaci su najavljivali gospodarski pad i od 15%. Ali to se nije dogodilo: naravno da ne treba vjerovati propagandi Kremlja kako tamo još uvijek teče med i mlijeko, a i mnogi važni gospodarski pokazatelji za 2022. se uopće ne objavljuju. No, tvrdnja da nema baš tako velikih gubitaka u financijama i gospodarstvu zbog sankcija Zapada nije tek propaganda Kremlja. Ekonomski stručnjaci – a to je i mišljenje Svjetske banke, MMF-a i OECD-a, polaze od pretpostavke kako je BDP Rusije u prvoj godini rata pao tek za nekih 3 do 4%. Možda je pretjerano govoriti o “stabilnosti”, ali Rusija semorala prilagoditi ratnom gospodarstvu o kojem se malo uči na ekonomskim školama. DW