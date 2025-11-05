Kad ti život baci vape, ti napravi elektranu

Youtuber Chris Doel uspio je napajati cijelu kuću koristeći baterije iz odbačenih jednokratnih e-cigareta. Projekt je pokrenuo kako bi ukazao na besmislenost bacanja ispravnih litij-ionskih ćelija — u Ujedinjenom Kraljevstvu ih se svakodnevno baci više od milijun. Nakon dva mjeseca testiranja i sortiranja oko 500 baterija, sastavio je sustav od 2.500 Wh s naponom od 50 V, po uzoru na Tesline module. Baterija je uspješno preuzela napajanje kuće, a video o projektu, montiran djelomično uz “vape struju”, postao je viralni hit s preko 2,4 milijuna pregleda. Bug