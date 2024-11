Kako sunce pomaže novčaniku (i planeti)

Hrvatska ulaže u zelenu tranziciju omogućujući građanima retroaktivni povrat do 50% troškova za solarne elektrane postavljene lani, uz budžet od pet milijuna eura. Fond za zaštitu okoliša sufinancira do 600 eura po kilovatu, a interes za solare raste zbog rasta cijena struje. Tvrtke koriste EU potpore, povoljne kredite i PPA modele za ulaganja bez početnih troškova. Tehnologija napreduje, od bifacijalnih modula do hibridnih izmjenjivača i baterijskih sustava. Solari mogu smanjiti troškove kućanstava do 70%, uz povrat ulaganja u tri do četiri godine, što ih čini privlačnom investicijom za budućnost. Lider