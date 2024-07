Zeleni i sunčani

Zakonska regulativa je do 2023. godine sprječavala vlasnike solarnih elektrana za kućanstva da na godišnjoj razini proizvedu više energije nego što potroše, no sada je to zakonski dopušteno, što je otvorilo mogućnosti nadogradnje solarnih elektrana za sve postojeće vlasnike. Inverter je centralizirani uređaj koji se obično postavlja na zid kuće ili u garažu. Bez obzira na broj panela na krovu, koristi se jedan inverter za sve solarne ploče u sustavu, dok su mikroinverteri manji uređaji koji se postavljaju na poleđine solarnih panela. Oni zasebno pretvaraju jednosmjernu struju proizvedenu u solarnim panelima u izmjeničnu struju, što znači da paneli mogu raditi neovisno od drugih u sustavu. Poslovni