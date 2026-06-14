Nema Billyja Idola, ali bit će "Hot in the city"
Za tjedan dana počinje INmusic: Na Jarunu sviraju Jack White, Gorillaz, Kings of Leon…
Ovogodišnje, 18. izdanje INmusic festivala (20 godina od osnutka minus pandemija) održava se od 22. do 24. lipnja 2026. na svima poznatoj lokaciji. Raspored svirki pogledajte ovdje, Glazba donosi ukratko:
- 22.6. (ponedjeljak): Jack White, Manic Street Preachers
- 23.6. (utorak): Gorillaz, The Flaming Lips
- 24.6. (srijeda): Kings of Leon, IDLES
Uz glavne headlinere, sviraju i Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i Joshua Idehen uz neke domaće snage. Devet različitih pozornica ugostit će razna događanja. Bit će tu i likovnih radionica i karaoka, slušaonica uz DJ setliste i slično. Komentiraju na Forumu