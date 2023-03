Treba nam jedno veliko zdanje

Prilika za rad na filmskoj scenografiji u Hrvatskoj se ne pruža u tolikoj mjeri jer je produkcija mala. Serdarević, hrvatski arhitekt koji je dobio Oscara za rad na filmu Na zapadu ništa novo, je objasnio što su oni kao scenografi naučili na ‘’terenu’’ izvan Hrvatske. Na radu izvan Hrvatske dobijemo iskustva na velikim filmovima i radu u studiju, što je velika razlika. Također, na velikim filmovima radi ekipa koja dolazi iz cijelog svijeta. Hrvatska već godinama niže izvrsne rezultate u privlačenju dobrih filmova. Imamo izvrsne lokacije, dovoljno sunčanih sati i kvalitetne filmske ekipe koje mogu servisirati filmove. Stoga uspješno privlačimo filmove kada trebaju more, lijepu prirodu i slične ambijente. No, nedostatak filmskog studija je problem. Bez studija to znači da nismo u pravom smislu riječi profesionalci, nego ovisimo o inozemnim filmovima. Za filmske djelatnike to su onda duge pauze između projekata i to zna biti frustrirajuće. Nacional