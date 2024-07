Mate, jel gledaš?

Kako je u ponedjeljak objavio Jutarnji list, radni prototip vozila će P3 predstaviti sredinom godine. P3 je i primatelj izdašne potpore iz EU, kao projekt financiran sa 180 milijuna eura u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), no do sada nisu bili previše otvoreni prema javnosti oko toga što rade i s kime. Kako naglašavaju u odgovoru na pitanja Forbesu, odobrena europska R&D potpora odnosi se isključivo na “razvoj autonomnog vozila”. Ono što se najavljuje u NPOO-u je “u potpunosti novo električno vozilo pete razine autonomije, dakle sposobno izvršavati sve dinamičke funkcije vožnje bez ikakve asistencije vozača-osobe, čiju funkciju u potpunosti preuzima umjetna inteligencija, odnosno autonomni sustav vožnje”. Piše također da je to “najkompleksniji dio projekta” jer je razvoj globalno homologiranog autonomnog vozila najveći izazov. Pogledajte što kažu na Forumu.